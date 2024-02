Si bien las recientes declaraciones que brindó el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz, continúan generando repercusiones en la política, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Marita Barreto, le puso paños fríos al asunto y remarcó que no todo lo que este indicó “puede ser tomado como cierto”.

En declaraciones brindadas a Latina, la fiscal recordó que se debe corroborar todas las afirmaciones del exfuncionario para que puedan ser considerados como testimonios válidos.

“Una información de cualquier colaborador eficaz previamente tiene que ser corroborada. El trabajo tiene que ser serio. Para que una colaboración tenga validez, la información tiene que ser corroborada. No todo lo que dice puede ser tomado como cierto”, señaló.

Ante la insistencia de los periodistas, Barreto recalcó que el testimonio de Villanueva solo va a ser válido una vez que sea corroborada.

“Todo está en proceso de corroboración. Cuando se termine, es que se tramita la información corroborada”, añadió.

La fiscal también cuestionó el trabajo que vienen realizando los medios de comunicación debido a la filtración de información de las declaraciones del exasesor de la Fiscalía.

“Esto que se está haciendo no es correcto. La prensa está sacando un montón de información cuando no ha sido corroborada, entonces eso está mal porque se están creando sensacionalismos que no existen”, cuestionó.

Tras las declaraciones del exbrazo derecho de Benavides, el Ministerio Público abrió investigación contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como también contra la congresista Ruth Luque y el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia, entre otros más.

Sobre la situación del periodista Gustavo Gorriti

En un extremo de sus declaraciones, Villanueva se refirió al papel que habría cumplido el periodista Gustavo Gorriti en la gestión de Sánchez y en el caso Cocteles, que involucra a Keiko Fujimori.

Es más, las injerencias del periodista, según dijo, llegaron hasta el punto de exigir que se contrate al fiscal suizo Stefan Lenz.

“Le pagaban su bono y él se hizo cargo del caso Cocteles. Ya expliqué la relación con Gustavo (Gorriti), que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal (Stefan) Lenz”, señaló Villanueva.

Al respecto, Barreto explicó que no ha incluido hasta la fecha en su investigación a Gorriti porque primero deben haber indicios criminales en el testimonio de Villanueva como colaborador eficaz.

“Yo no conozco al señor (Gustavo) Gorriti. El señor fiscal de la Nación (Juan Carlos Villena) tampoco. Para incluir a una persona tiene que haber hechos de contenido penal. Si el señor Gorriti ha cometido delitos o hay indicios que ha cometido delitos, hay que investigarlo”, apuntó.

