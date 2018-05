Aráoz evalúa denuncia contra Aragón por involucrarla en los audios de Mamani

La exprimera ministra, Mercedes Aráoz , ofreció hoy una conferencia de prensa para aclarar que no tiene vínculo con Moisés Mamani ni con Fredy Aragón por la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente, Pedro Pablo Kuczynski.

Y es que de acuerdo con la publicación de un medio local, Fredy Aragón , exgerente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), le dice al congresista fujimorista, Moisés Mamani, que la expremier Mercedes Aráoz estuvo de acuerdo en que el legislador maneje el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT).

“Esos son gente de palabra (sic). Ahorita estoy saliendo, después del almuerzo, y ya lo han coordinado. Incluso, la misma Meche ha dicho: ‘Fredy, ya va’ (el proyecto PELT). Entonces, de ti nomás depende, hermano”, sostiene Aragón en el audio.

Al respecto, Aráoz aseguró que no conoce a Fredy Aragón. "No conozco ni en pelea de perros a ninguno de los dos que participan en la conversación. No conozco al señor Aragón más que por los audios y videos que han salido y al señor Mamani lo conocí recién de vista en el Congreso después que sucedieron los hechos del descubrimiento de estos audios".

"Me parece increíble que utilicen mi nombre porque nunca han tenido una reunión conmigo. Si hubiera habido un pedido de esa naturaleza en mi caso lo habría denunciado porque yo nunca he participado en ningún acto de corrupción. Esto es una infamia y hay que investigar a estos personajes siniestros que quieren aprovecharse de las acciones del Estado. No ha habido ninguna acción sistemática de hacer compra de votos, esto es inadmisible y rechazo tajantemente esta jugarreta", mencionó la congresista de PpK.

"Yo voy a dar mi testimonio como corresponde en la Fiscalía mañana (...) Yo no lo conozco al señor Aragón. Nunca he conversado con Aragón ni con Mamani. Tengo que hablar con mis abogados, es muy probable que haga alguna denuncia porque es una difamación al usar mi nombre sin autorización diciendo cosas que son totalmente falsa", concluyó.