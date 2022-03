El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se reunió este martes con el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y con representantes de diferentes sectores miembros para realizar las coordinaciones luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, convocara a una sesión a este foro.

Fue el último sábado que el mandatario anunció la convocatoria de una reunión del Acuerdo Nacional para el próximo 26 de marzo, dos días antes de su presentación en el Congreso de la República, donde él o su abogado ejercerá su derecho a la defensa por el proceso de vacancia en su contra.

“Anuncio desde este espacio que el día sábado 26 de marzo llevaremos a cabo el Acuerdo Nacional, la asamblea del Acuerdo Nacional, y están ustedes de forma disciplinada, ordenada y orgánica invitados para que participen”, anunció el 19 de marzo durante la ceremonia de clausura del encuentro con mancomunidades municipales en Cusco.

Previamente, durante el mensaje que dio en el Pleno del Congreso, ya había adelantado que convocaría al Acuerdo Nacional con el propósito de entablar un diálogo entre los poderes del Estado y así superar la crisis política, lo cual ratificó este martes.

Nota de prensa | El premier Aníbal Torres sostuvo una reunión con el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y representantes de diversos sectores miembros para coordinar respecto a la sesión convocada por el presidente @PedroCastilloTe. pic.twitter.com/Z5OMeJX9zy — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 22, 2022

Castillo anuncia que acudirá Congreso

El último lunes, luego de haber visitado la institución educativa inicial 197 Niño Jesús de Praga, en Lurigancho, Chosica, el jefe de Estado anunció que asistirá a ejercer su defensa en el Pleno del Parlamento el lunes 28 de marzo, como parte del proceso de vacancia.

“Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, expresó.