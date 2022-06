El legislador de Avanza País, Alejandro Cavero Alva, defendió este lunes el viaje que hizo junto a otros legisladores a la India señalando que realizaron reuniones de trabajo que, si bien no calificó como “urgentes” sí consideró que son “importantes”.

En declaraciones a RPP, Cavero Alva reconoció que pudo haber sido un error compartir en redes sociales una fotografía en el Taj Mahal, pero que esa foto no resume su viaje.

“Los congresistas tenemos que estar siempre trabajando, el Perú está en crisis hace 5 años, ¿paramos la política exterior del país? No es algo urgente pero sí es importante. Hemos ido a trabajar, hemos tenido reuniones del más alto nivel. Yo le he comentado a la ministra de Comerció Exterior de la India sobre chance de terminar con el TLC que actualmente está estancado”, dijo.

“Depende de cómo se use [el viaje]. He publicado fotos en reuniones, la foto del Taj Mahal tal vez debí guardarla, pero el viaje no es la foto, han sido mas de 7 días de trabajo, de reuniones. Yo mismo voté a favor de autorizar el viaje del presidente a la cumbre de las Américas”, añadió.

La semana pasada, la legisladora de izquierda Sigrid Bazán, quien también estuvo en la delegación, había justificado su viaje a la India de la manera siguiente:

“Nosotros nos hemos reunido con la viceministra de Relaciones Exteriores y la ministra de Comercio y Turismo de allá para ver el tema del TLC. Nos hemos reunido con la embajada del Perú en la India y de la India allá. Hemos tenido un grupo de trabajo de distintas democracias del mundo”, expresó.

“Llegamos a un fin de semana, ese es el fin de semana que hemos hecho los paseos. Tengo 31 años y quería mi foto en el Taj Mahal de un domingo, que es nuestro día de llegada allá, el resto ha sido de trabajo y creo que bastante productivo”, agregó.

-VIDEO RECOMENDADO-

El grupo surcoreano de K-pop BTS aprovechó el martes una visita a la Casa Blanca, invitado por el presidente Joe Biden, para denunciar el racismo contra personas de origen asiático en Estados Unidos. (Fuente: AFP)