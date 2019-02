Alcalde de SJL exige renuncia del presidente del directorio de Sedapal

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González, exigió la renuncia del presidente del directorio de Sedapal, Jorge Bustamante Dawson, a quien responsabiliza de un nuevo aniego en el distrito, en la zona del Río Sullana. Por ello, pidió al presidente Martín Vizcarra efectuar una reorganización completa de la entidad.

“Sedapal y su incapacidad no están pasando la factura a todos mis vecinos de San Juan de Lurigancho. Nos vuelven a tratar de la peor manera”, dijo hoy a Canal N.

Según señaló, desde la madrugada de hoy se registró un nuevo aniego en la zona del Río Sullana, donde está afectando las pistas y viviendas. Asimismo, recordó que desde hace más de tres semanas los ciudadanos de su distrito no cuentan con el servicio de agua de forma regular.

"Hoy exijo, como alcalde de San Juan de Lurigancho, la renuncia inmediata del presidente del directorio. Señores presidente del directorio y gerente de Sedapal, si tienen dignidad, váyanse a su casa. Nosotros los vecinos de San Juan de Lurigancho somos peruanos que también pagamos nuestros impuestos”, exclamó.

Aunque Sedapal ofreció reponer el servicio de agua de forma gradual, indicó el alcalde, esto fue “una mentira total”, porque solo brinda el servicio por 30 minutos diarios en algunas zonas.

“Le exijo a Sedapal que, por lo menos, por responsabilidad social, no nos cobre del mes de enero. ¿Qué agua nos van a cobrar, si no nos han dado? El dinero de enero no lo vamos a pagar . Y que cumplan con pagarles a los afectados”, expresó.