El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, hizo referencia a la preocupación por la seguridad nacional, especialmente en la región de La Libertad, debido a las amenazas públicas dirigidas a la madre del futbolista Paolo Guerrero.

Sobre el caso, el primer ministro aseguró que tanto los afectados como todos los peruanos tienen a su disposición a la Policía Nacional del Perú (PNP) para denunciar los hechos delictivos.

“La mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tienen el derecho que su policía los proteja”, declaró.

“Si se han producido esas amenazas que lamentamos, y nos solidarizamos por supuesto con la señora y su familia, tienen a la policía a su disposición para apoyarlos y darles la seguridad del caso”, añadió.

Alberto Otárola.

Inseguridad en Trujillo

Richard Acuña, presidente del club deportivo de la Universidad César Vallejo, afirmó que la inseguridad en Trujillo es un asunto de relevancia nacional y no exclusivo de esta ciudad del norte, sino que afecta a todo el país.

“Por eso acudimos al Ministerio del Interior, lamentablemente no teníamos una denuncia formal que hubiera significado una investigación para que esto se pueda aterrizar. Hemos accedido en todo momento a los requerimientos necesarios para que la llegada de Paolo sea de la mejor forma posible”, expresó.

“Lamentablemente, hoy dijo Paolo que buscará la resolución del contrato y nos corresponde esperar la formalidad de parte del jugador para que la parte legal pueda trabajar sobre ello. No vamos a obligar a nadie que esté en César Vallejo, pero en la actualidad es futbolista nuestro, por lo que lo esperamos el sábado 17 en Trujillo”, manifestó.

Paolo Guerrero | AFP

Habrá facilidades para Guerrero

Tras las declaraciones de Richard Acuña, indicó que se le dará todas las facilidades a Guerrero, pues ante todo prima su seguridad y bienestar familiar.

“Vamos a tener la predisposición para conversar y ver una solicitud de resolución de parte del jugador. Hasta el momento no existe ningún pedido formal para resolver el vínculo. Me sorprende que su abogado diga que no habla conmigo, ayer lo hicimos al mediodía y me dijo que hay más amenazas, que iba a mandarme los chats y hasta ahora no me llegan. Me dijo que vayamos hablando de la resolución de contrato y respondí que la prioridad es la seguridad de Paolo y su familia, vayamos resolviendo, que haga las denuncias respectivas y la resolución se ve cuando hagan el pedido formal, que todavía no llegó”, señaló.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.