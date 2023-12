El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica no acató la sentencia del Tribunal Constitucional para excarcelar a Alberto Fujimori. Gustavo Gutiérrez, miembro del TC, explicó qué etapa le sigue al proceso del expresidente.

“El mandato es claro porque la sentencia decía que Alberto Fujimori debía ser puesto en libertad. La remisión a la validez de esta sentencia disponía al juez el camino de la ejecución, pero como vivimos en un estado democrático, no quisimos afirmar, categóricamente, el acto que tenía que realizarse porque existe los mecanismos e instrumentos que pueden hacer que esa decisión sea corregida. Lo que hizo el juez es declararlo improcedente, devolviendo el caso al TC”, dijo en declaraciones a RPP.

Vicente Fernández Tapia fue el magistrado encargado de decidir restablecer el indulto a Alberto Fujimori, pero devolvió el caso del Tribunal Constitucional para que “se proceda conforme Ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatorio emitida en este proceso de Habeas Corpus”.

El integrante del TC opinó sobre la decisión de Fernández Tapia, ya que pudo incurrir a otras alternativas, pero optó por no resolver el caso. “Existen los mecanismos correctivos. Recurso de apelación por salto, es un mecanismo que interponen los abogados, cuando un juez no ejecuta las decisiones del TC. Aquí el juez ni siquiera ha rechazado el tema, si no que no lo ha resuelto”.

Finalmente, indicó que el TC analizará y tomará una decisión ante el caso: “A nuestro criterio, el juez debió ejecutarlo. Como se trata de una libertad, el TC deberá tomar una acción inmediata de acuerdo a sus atribuciones”.

Alberto Fujimori seguirá en prisión: Juez de Ica declara improcedente sentencia del TC. Foto: GEC

La otra posible alternativa que pudo tomar el Vicente Fernández

El abogado penalista Julio Rodríguez también analizó la situación y alertó que el juez Vicente Fernández podría ser objeto de un proceso penal.

“Acabó desobedeciendo una orden del máximo intérprete de la Constitución porque en acciones de Habeas Corpus, los jueces que incumplan la orden del TC, pueden estar sujetos no solo de un proceso disciplinario, sino también podrían, eventualmente, estar sujetos a un proceso penal. Me parece absolutamente irregular que se desobedezca la orden del TC porque afecta el estado de derecho”, dijo para RPP.

Además, mencionó cuáles son las alternativas que pudo tomar Fernández ante el caso de Alberto Fujimori:

Para actualizar la situación de salud de Alberto Fujimori , pudo solicitar, en un plazo de 48 horas, que se le remita un informe, porque incluso se establece que se le puede dar un indulto humanitario a una persona que esté condenada por lesa humanidad cuando las circunstancias de su salud lo vean necesario.

, pudo solicitar, en un plazo de 48 horas, que se le remita un informe, porque incluso se establece que se le puede dar un indulto humanitario a una persona que esté condenada por lesa humanidad cuando las circunstancias de su salud lo vean necesario. La otra posibilidad era indultarlo, como lo manda el Tribunal Constitucional.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.