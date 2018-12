Alan García: "Yo no eludo a la justicia, lo que impido es una injusticia en mi contra"

El expresidente Alan García reiteró que en ningún momento buscó eludir a la justicia, a pesar de haber intentado pedir asilo diplomático al gobierno de Uruguay , solicitud en la cual denunció que era víctima de una persecución política.

"Yo no eludo a la justicia, lo que impido es una injusticia en mi contra [...] Mejor es prevenir que lamentar", comentó ante la prensa al justificar su pedido de asilo a Uruguay, el cual fue finalmente rechazado.

El ex presidente Alan García señaló que, tras la suspensión de su audiencia ante el fiscal José Domingo Pérez y luego de que se sustentara el pedido de impedimento de salida de país por 18 meses en su contra, recibió información de que se iba a pedir otra medida restrictiva en su contra.

"Tenemos también informantes en el equipo anticorrupción [...] pero el jefe de los fiscales que está por encima de (José Domingo) Pérez, el señor (Rafael) Vela, declaró algo muy importante. Que esto solo es un rumor, una sospecha inicial y que no hay ningún elemento que permita una prisión preventiva", comentó.

Alan García aseguró que permanecerá en el Perú, que su intención de pedir asilo a otros países como lo hizo con Uruguay es un "capítulo cerrado" y que permanecerá a disposición de las autoridades que lo requieran.

"Aquí estamos. Por eso he ido a votar. Estoy presente, en mi casa y estoy a disposición no solo de la fiscalía, del partido y de quien quiera algún consejo [...] He venido 48 veces a todas las citaciones. No tengo ningún temor en ir a la 49 mientras no se suspenda ni se cambie por medidas coercitivas", comentó.

El ex presidente Alan García declaró ante la prensa luego de acudir a votar por el referéndum al colegio Nuestra Señora del Carmen, en Miraflores.