El Ejecutivo presentó ayer un proyecto de ley que plantea que el titular del Congreso reemplace al presidente de la República cuando este salga del país, en caso los vicepresidentes se encuentren impedidos o ausentes.

Actualmente la presidenta Dina Boluarte no cuenta con vicepresidentes que puedan encargarse del despacho presidencial en caso de que tenga que viajar al exterior.

De aprobarse la propuesta, José Williams, titular del Congreso, reemplazaría temporalmente en el cargo a la mandataria, quien busca asistir a la toma de mando del presidente Luis Inacio Lula da Silva, este domingo 1 de enero del 2023.

Al respecto, el exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Congreso, Alejandro Rospigliosi, calificó la propuesta como inconstitucional al señalar que trasgrede los principios y valores de la separación de poderes contenidos en la Carta Magna.

“Esos principios y valores que están en el articulo 92 de la Constitución te dicen que los 130 congresistas no pueden asumir función pública alguna, salvo la de ministro de Estado, nada más (...) la Carta Magna tiene previsto que cuando el mandatario viaja al exterior lo reemplaza el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, y se acabó. Solo puede entrar (en ese cargo) el presidente del Congreso cuando han vacado a un vicepresidente y este asume solo para convocar a elecciones, nada más. No puede crearse un supuesto diferente”, señaló en diálogo con Gestión.

En ese sentido, el experto advirtió que Williams podría ser denunciado constitucionalmente en caso asuma temporalmente la Presidencia de la República.

Recordó que el presidente Francisco Sagasti, quien asumió temporalmente el Ejecutivo en reemplazo del renunciante Manuel Merino, no realizó ningún viaje al exterior durante su gestión, algo que, según dijo, debería ser imitado por Boluarte.

“Si la señora (Dina) Boluarte no viaja por un año, no se acaba el mundo. Lo que pasa es que ellos quieren viajar. La señora Boluarte quiere viajar por el mundo y el señor José Williams quiere poner en su currículum que fue presidente encargado. Entonces, esos deseos respetables son incompatibles con los principios y valores de la separacion de poderes”, acotó.

Al ser consultado por la propuesta para que sea el premier, ante la falta de vicepresidentes, el que asuma temporalmente la Presidencia en caso de un viaje al exterior del mandatario, Rospigliosi dijo que “podría ser una salida, pero requeriría una modificación a la Constitución”.

El Pleno del Congreso tiene previsto sesionar el día de mañana para aprobar la propuesta del Gobierno. (Foto: Congreso)

Oposición dividida

El proyecto de ley del Ejecutivo ha ocasionado una división en la oposición del Congreso.

Por un lado, las bancadas de Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP) respaldaron la propuesta, mientras que APP, Acción Popular (AP) y Podemos Perú se oponen.

“Claro que es factible el proyecto porque estamos en una situación sui generis, donde tenemos a una vicepresidenta, ahora presidenta, y no existía el segundo vicepresidente (...)cuando la presidenta no puede asumir y ocurra algo, ¿quién es la sucesión del mando? el presidente del Congreso”, señaló Martha Moyano, de FP.

En la misma línea, Alejandro Muñante, de RP, indicó que con esta propuesta se busca cubrir un vacío legal y dar estabilidad al país. “No creo que sea un conflicto de intereses porque finalmente todos aquí estamos inmersos en el aparato estatal”, dijo.

En diálogo con Gestión, el vocero de APP, Alejandro Soto, indicó que su bancada no respaldará la norma porque interfiere en la independencia de poderes. “Si no hay presidente o vicepresidente, que asuma temporalmente el premier. El Congreso no tiene nada que ver absolutamente en ese asunto”, indicó tras considerar que, ante la situación de crisis que vive el país, Boluarte no debería viajar al exterior.

Una posición similar tuvo Ilich López, de AP. “Hay que entender que habrá un vacío de poder ante una eventual ausencia de la presidenta. Entonces, hay que ver si se puede poner (en el proyecto) un texto sustitutorio para que asuma el primer ministro”,dijo a radio Exitosa, tras calificar de inoportuno que Boluarte pretenda salir del país.