El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén , realizó esta noche un pronunciamiento en el que se refirió a diversas denuncias contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, excepto la del caso del reloj Rolex.

El pronunciamiento del jefe del Gabinete obedeció según dijo al ruido político que se viene generando ante las imputaciones contra mandataria y que generan serias preocupaciones que “afectan la confianza, un elemento fundamental para relanzar la estrategia de reactivación económica”, emprendida por este gobierno.

“La señora presidenta de la República ha expresado en todo momento su especial disposición a colaborar con las autoridades jurisdiccionales para colaborar en cada una de las investigaciones que está comprometida”, subrayó Adrianzén .

Sobre las cuentas de Perú Libre, el premier, indicó que Boluarte cumplió con presentar su declaración, además “un peritaje de parte que deja evidenciado que no existe desbalance patrimonial de ingresos y egresos”.

En torno al la compra de un vehículo al que se hizo referencia en una nota periodística, por más de S$ 20 mil, el jefe del Gabinete, dijo que este fue adquirido cuando la presidenta era una ciudadanía que no ejercía función de representación alguna. “Si bien este fue adquirido al contado fue íntegramente (pagado) con los ahorros familiares”, acotó.

Insistió en que los procesos de verificación que realizó la contraloría se ha verificado que no existe un desbalance patrimonial.

Además dijo que un vehículo de servicio de la mandataria fue ubicado en el distrito de Asia al sur de Lima, pues la presidenta es la única funcionaria como jefe de Estado que está obligada a trasladarse en vehículos oficiales para realizar todas y cada una de sus actividades sean oficiales o de carácter personal.

Club departamental Apurimac

Otra parte del pronunciamiento fue dedicado a la denuncia de que Boluarte habría recibido más de un millón de soles de origen desconocido, según la UIF. Dicho monto se encontraría en las cuentas bancarias de la mandataria entre los años 2016 y 2022.

Al respecto, el premier indicó que se trata de un dinero relacionado al club departamental Apurímac y no debe llamar la atención de que se trate de una cuenta mancomunada, pues es una práctica común en asociaciones civiles sin fines de lucro.

“Por razones de seguridad se mancomunan entre el presidente de la sociedad el tesorero y otras personas incluso”, acotó.

“Los invito a realizar un una operación aritmética, en un periodo de 7 años no representará más de 10,000 soles mensuales”, indicó.

“Los ingresos del referido club provienen de las cuotas que mensualmente aportan sus asociados. de los alquileres que realiza el club y de las concesiones que brindan a los restaurantes”.

En torno a la pérdida del libro de ocurrencias del domicilio de Boluarte , indicó que es un caso que le ha llamado sobremanera la atención y sobre la cual se ha realizado las medidas correspondientes.

“La voluntad que mueve al gobierno es una de plena transparencia, de cero tolerancia a la corrupción y sobre todo de absoluta colaboración con los ejes de administración de justicia, sin embargo apelo a aquella reflexión a la que me he referido líneas arriba para que no se pierda de vista que la señora presidenta goza de una protección constitucional excepcional, la que debería tenerse en cuenta”, acoto

Añadió que este gabinete no tiene ni un ministro comprometido en un acto de corrupción y no lo va a tener.

Finalmente dijo que los primeros resultados del trabajo de su gabinete se han visto con la traída de los Panamericanos 2027, además dijo que esperan una inflación menor al 2,5%.