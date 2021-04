El presidente de la Comisión especial encargada de seleccionar a candidatos aptos para la elección de magistrados al Tribunal Constitucional (TC), Rolando Ruiz, aseguró que las bancadas Frente Amplio y el Partido Morado buscaron desde un primer momento “petardear” el trabajo de esta comisión.

Como se sabe, ambos partidos no participan en esta comisión. Frente Amplio no participó a no estar de acuerdo con la reactivación del grupo de trabajo y el Partido Morado, ante la negativa de reiniciar el proceso de selección desde la convocatoria.

En esa línea, el presidente de esta comisión indicó que de ninguna manera la ausencia de ambos partidos deslegitima la labor de este grupo de trabajo, pues se ha trabajado de manera transparente y las bancadas están en su derecho de no participar.

“Esta vez es estamos priorizando un sistema de selección meritocrático, entonces, el que verdaderamente merece estar ahí (en el TC) tiene que estar; ha habido algunas críticas de algunos abogados que han sido descalificados, pero estos incurrieron en faltas según el reglamento, algo que es normal en cada concurso”, dijo Ruiz a la Agencia Andina.

Precisó que se cuentan con más de los 87 votos para conseguir la elección de los magistrados en el pleno del Congreso.

“Nosotros tenemos nueve bancadas hábiles, no necesariamente los congresistas cuyas bancadas se han retirado dejarán de votar, pueden emitir su voto normalmente, esas dos bancadas suman 13 votos y estaríamos trabajando con 117 a favor del proceso”, dijo.

Además, sostuvo que en julio se contará con los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el 30 de junio se entrega el informe a la Presidencia del Congreso y, según el reglamento, cinco días hábiles después se convocará a un pleno.

Sostuvo que en dicho pleno se votará de acuerdo al orden de meritocracia de los candidatos aptos y si el primero no alcanza la votación, se pasa al segundo y así sucesivamente.