Walter Ramos, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado de la PN? indicó que los usuarios que son víctimas de robos de celulares deben acudir a la comisaría para realizar la denuncia. Ello permitirá recuperarlos si es que estos se ofrecen en galerías, como Las Malvinas.

De acuerdo con Osiptel, más de 4,700 usuarios reportan robos de celulares a diario a nivel nacional. Los lunes, martes y sábados son los días con mayor incidencia. Los distritos de donde provienen estos reportes son: Cercado de Lima, Santiago de Surco y Miraflores.

Sin embargo, esta cifra es mayor a la que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP). Y es que, el Osiptel muestra un número mayor de celulares robados porque los usuarios reportan al operador, pero ya no asisten a la comisaría a realizar la denuncia.

“La gente al ser víctima de robo llama para asegurar los datos e información que tiene en el celular, pero deja de ir a la policía y esto es en desmedro, porque nosotros hacemos planeamiento en base a datos. Por ello, el registro de Osiptel es mayor que el de la policía”, comentó Ramos.

Explicó que el trámite para denunciar este tipo de robos no demora más de 30 minutos.

Sanciones para los delincuentes

El jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado comentó que asistió a una reunión con el Poder Judicial, en el que se dio cuenta que de 20 mil puestos denunciados y solo el 5% iba a la cárcel.

“Es una suma de esfuerzos. La policía hace su trabajo, estamos permanentemente operativos en La Malvinas, donde se ofrecen celulares manchados de sangre“, indicó.

“Si nosotros vamos a la galería y no encontramos un celular reportado como robado [ante la comisaría] no podemos hacer nada porque no hay la denuncia (...) Tenemos 60 detenidos en lo que va del año, por recepción, lo malo es que la condena es de 2 a 4 años, pero hay un acuerdo a nivel judicial que si la cadena no es más de 5 años no tiene ingreso al penal”, lamentó Ramos.