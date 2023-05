El pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que asegura que los gobernadores regionales y alcaldes rindan cuentas de su trabajo hasta el último día de su gestión, con la firma de un acta suscrita con la comisión de transferencia, bajo la supervisión de la Contraloría.

La congresista Norma Yarrow –autora de la iniciativa legislativa— explicó que lo que se quiere es precisar que la función de una autoridad regional o municipal concluye con la firma de un acta, donde esta comisión de transferencia dé conformidad que recibió toda la documentación que una gestión municipal implica.

LEA TAMBIÉN: ANGR pide al Gobierno destrabe de normativas y trabajo articulado

“Esto obliga al gobernador o alcalde rendir cuentas hasta el último día de gestión del saliente para que la autoridad entrante, pueda tener una responsabilidad documentada. Y no siempre justificarse diciendo que no me entregaron nada, no estuvo bien la transferencia, no recibí y recién estoy revisando cómo se encuentra el gobierno regional o municipalidad”, indicó.

Yarrow Lumbreras detalló demás que que esta es una comisión de transferencia reconocida por la Contraloría General de la República y la entidad municipal saliente, ambas firman y conforman dos comisiones. Estas hacen las transferencias por áreas y se van determinando los documentos que se van entregando”.

“Lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que ha habido abandonos de las comisiones de transferencias. En muchos casos, hemos tenido casi 19 presidentes regionales muy cuestionados, han desaparecidos, no han entregado actas de transferencias, en algunos casos también han abandonado las municipalidades antes de la siguiente juramentación, quedando la ciudadanía en total desamparo”, precisó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí