Las playas de Miraflores recibieron entre 10,000 y 15,000 visitantes el domingo 18 de octubre, informó el alcalde del distrito, Luis Molina. Ante ello, solicitó al Gobierno central el cierre total de estos espacios, porque considera que será imposible lograr un aforo controlado en el verano.

La mayoría de personas acudieron el domingo a realizar diversas actividades de esparcimiento, como ciclismo, visitar el mar, caminatas y trotes.

Molina aseguró que la solicitud de cerrar las playas miraflorinas no está motivada por la discriminación, sino por cuidar la salud, tanto de los vecinos como de quienes visitan el distrito. Asimismo, saludó el control policial que hubo en la zona.

“No hay discriminación, pueden venir a los malecones, pueden venirse a pasear en los espacios públicos y a compartir un buen momento, porque Miraflores, que es un sitio bonito, tiene sus malecones, sus playas y grandes espacios (...) La gente se ha portado bien. Si no hubiera control, sin duda hubiera participado masivamente. Ya hemos visto el anterior domingo que la gente no usaba mascarilla, no hacían distanciamiento social”, dijo a la Agencia Andina.

Agregó que por el momento es imposible controlar el aforo de las ocho playas del distrito y por ello han pedido el cierre de todo.

“Imaginamos que pasado enero se hará una evaluación. Si la evaluación es positiva, que hay menos contagiados, hay menos muerte, que el COVID-19 ha bajado, hay que utilizar las playas para hacer deporte en la arena. Y así se verá, si ya justifica usar el mar”, sostuvo.

Aseguró que es necesario el autocontrol hasta que no exista una vacuna que permita detener el contagio masivo.