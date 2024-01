Diferentes expertos del Ministerio de Cultura y la Fiscalía de Perú calificaron este viernes de “fraude” unas supuestas momias de extraterrestres que iban a ser enviadas a México, muy similares a las presentadas por el “ufólogo” Jaime Maussan.

“Esto, en términos simples, es un fraude”, dijo en una rueda de prensa el arqueólogo forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Lima del Ministerio Público, Flavio Estrada.

Las momias a las que se refiere fueron incautadas en las instalaciones de una empresa de logística y transportes internacionales en el aeropuerto de Lima, cuando iban a ser enviadas a México.

Estas piezas, elaboradas con presuntos restos óseos de origen arqueológico, se encontraban unidas de tal manera que conformaban dos muñecos, vestidos con telas y calzados con adherencias de brillantes y cintas de encaje, muy similares a las presentadas el año pasado por Maussan en la cámara de Diputados de México.

El ufólogo mostró esas supuestas como parte de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (OVNI).

El ufólogo y comunicador mexicano presumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1,000 años, de acuerdo con una presunta investigación.

Las que fueron incautadas en Lima fueron sometidas a estudios, cuyos resultados, según comentó Estrada, muestra que son “muñecos armados con pegamento moderno, por lo tanto, no han sido de la época prehispánica, eso es un cuento”.

“No son extraterrestres, no son intraterrestres, no son una nueva especie, no son híbridos, no son nada de lo que dice este grupo de seudocientíficos que durante seis años han estado presentando estos elementos”, dijo Estrada sin mencionar de forma expresa a ninguno de esos “seudocientíficos”.

Al respecto, aseveró que “la pseudociencia distorsiona la historia” de Perú y supone “gran perjuicio con respecto a nuestro desarrollo histórico”.

“Nuestras culturas del pasado hicieron el (santuario incaico del) Machu Picchu y líneas de Nazca, no necesitaban ninguna ayuda alienígena. Quienes han promovido eso tienen algún interés económico”, sostuvo sin citar de nuevo ningún nombre.

En este sentido, aseveró que “la ciencia es una luz en el camino” y lo que presentaron hoy, las supuestas momias, “es seudociencia”.

Según los informes, que fueron hoy presentados junto a Humberto Ávalos, farmacéutico forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, las momias, que tienen supuestas manos tridáctilas, contienen huesos de camélidos, lana, polipropileno, goma fibras de tejidos y pegamento, entre otros. Adherido en el dorso como supuesta piel, un plástico

Finalmente, Estrada se preguntó por qué los peruanos tienen que “hablar de muñecos armados por un grupo de personas que han hecho de esto un espectáculo” y pidió que se dedique la atención a “problemas más importantes”.