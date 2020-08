Perú







Perú pide a sus ciudadanos no ser necios ni “cómplices” de expandir el COVID Bajo el nombre “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”, el Ejecutivo se ha lanzado en bloque tras una campaña que tiene como fin “sensibilizar y generar conciencia” entre los “irresponsables” que, a juicio del Gobierno y de muchísimos peruanos, son los responsables del crecimiento incontrolable de los contagios.