El ex premier Vicente Zeballos se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar la demora en la donación del oxígeno ofrecido por la empresa Southern Perú Copper Corporation.

Durante su participación, indicó que las gestiones iniciadas para la donación se dieron en la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), sin embargo, el trabajo para concretarla recaía en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa).

Según dijo, dicho proceso se amparaba en el Decreto de Urgencia N° 066 -2020, referida a las medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para coronavirus. Respeto a donaciones, la norma indica lo siguiente:

“Autorízase, al Ministerio de Salud, a través de CENARES, a realizar las contrataciones para el control de calidad y la verificación del cumplimiento de las condiciones para uso medicinal dispuestas por DIGEMID, del oxígeno líquido criogénico que la industria nacional ofrezca en donación, así como las que resulten necesarias para su posterior distribución y uso en los establecimientos de Salud”.

En tal sentido, Zeballos indicó que la participación de la PCM era solo de “articuladores”.

“La competencia propia la tiene el Minsa y Cenares. La entidad responsable de lo que es el abastecimiento y lo que es la administración de las donaciones es el Cenares”, dijo.

En cuanto a la propuesta de la compañía minera, señaló que esta era una donación de 20 toneladas semanales de oxígeno líquido industrial producido en su planta, cuando lo que se requería era oxígeno medicinal.

Señaló que este punto se presentó una disyuntiva puesto que se debía contar con un proceso de conversión del oxígeno líquido industrial al oxígeno medicinal.

“La misma empresa dijo que ese producto requiere ser reprocesado, es decir, te doy el oxígeno industrial, pero tienes que reprocesarlo y eso PCM no lo puede hacer, primero porque no lo conoce, segundo porque no está dentro de sus competencias”, sostuvo.

Detalló que la primera conversación respecto a la donación industrial se dio el 22 de mayo y la autorización de la donación de realizó el 13 de julio.

La demora, precisó, se debió a que el oxígeno que se iba a donar no debía tener dióxido ni monóxido de carbono ni agua, por lo que debió pasar por una serie de verificaciones, que finalmente culminaron a fines de junio.