Paolo Guerrero utilizó sus redes sociales para viralizar su último comunicado en donde expresa los verdaderos motivos que lo llevaron a resolver su contrato con la Universidad César Vallejo (UCV). El “Depredador” envió un mensaje de reflexión en donde habla sobre la situación de inseguridad que se siente en Trujillo y otras regiones del país.

“Quiero dirigirme a la población de Trujillo y en general a los peruanos víctimas de la inseguridad”, así empezó Guerrero en su comunicado. “Desde que firmé contrato, mi madre ha recibido mensajes extorsivos dirigidos a mí, que fueron comunicados al presidente del Club (Richard Acuña) ese mismo día, quien inclusive nos contactó con la Policía Nacional”, dijo.

Sobre su decisión de no jugar para el club de los Acuña, el futbolista recordó cómo la ola de criminalidad acabó con la vida de su sobrino en el 2019 por lo que se sienten muy marcados por este fatal episodio.

Paolo Guerrero (Fotos: Twitter)

“En marzo de 2019 mi familia perdió a un hijo, nieto, sobrino, a manos de los delincuentes, dolor que llevamos marcado en nuestros corazones”, recordó.

En esa misma línea, el jugador quien actualmente radica en Brasil, expresó que defenderá a su familia, sobre todo ahora que tiene dos niños pequeños, los cuales desea verlos crecer en un ambiente seguro.

“En mi decisión de rescindir el contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida la seguridad y la tranquilidad de mi familia amenazada expresamente según los mensajes extorsivos si iba a vivir a Trujillo”, escribió en Instagram.

“No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada y tranzar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema siento que así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento debo proteger a mi familia tanto más si tengo un hijo que a la fecha tiene 25 días de nacido alumbrado prematuramente y otro de 10 meses a quienes deseo tener a mi lado y ver crecer sin su integridad y vidas comprometidas por amenazas”, añadió.

Antes de culminar hizo un llamado a las autoridades y a la población a no dejarse doblegar por estas mafias que asechan la tranquilidad de Trujillo y otros departamentos del Perú.

Comunicado de Paolo Guerrero

“Deseo de corazón que la exposición pública de mi problema ayude a que se implementen medidas que permiten que quienes también los padecen, pero no tienen visibilidad pública, como los pequeños empresarios y los peruanos de a pie, las familias peruanas, no sean víctimas de la inseguridad y de la violencia no solo en Trujillo si no hay ningún lugar de nuestro Perú. Los peruanos merecemos paz, una vida digna y tranquila”, precisó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.