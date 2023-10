El oro alcanzó el viernes un máximo de tres meses, en el camino de su segunda subida semanal consecutiva, ya que el temor a una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio impulsaba la demanda por refugio.

Precio del oro en incertidumbre ante guerra de Israel y Gaza

El oro al contado subía un 0,5% a US$ 1.983,46 la onza a las 1028 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 20 de julio. Los futuros del oro estadounidense ganaba un 0,8% a US$ 1.995,70.

“Hay una enorme incertidumbre en torno a Israel y Gaza en este momento, y dos días pueden parecer mucho tiempo dadas las circunstancias. Así que (hay) flujos de refugio y aversión al riesgo de cara al fin de semana. No creo que sea una sorpresa para nadie”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercados de OANDA.

Israel arrasó el viernes un distrito del norte de Gaza y ordenó la evacuación de la mayor ciudad israelí cercana a la frontera libanesa, al tiempo que dejaba claro que se esperaba una orden de invasión de Gaza en breve.

El oro ha subido un 2,6% esta semana, y suma US$ 150 desde el inicio del conflicto.

El lingote también era apoyado “a medida que disminuyen los temores de otra subida de tasas de la Fed en 2023″, dijo Fitch Solutions en una nota, pronosticando que los precios promediarán US$1.950 la onza este año.

Oro en incertidumbre ante guerras. Foto Freepick

Otros minerales en variación de precios

El presidente de la Fed, Jerome Powell, concordó el jueves “en principio” que el aumento de los rendimientos de los bonos estaba ayudando a endurecer aún más las condiciones financieras y “en el margen” podría disminuir la necesidad de aumentos adicionales de las tasas.

Las tasas de interés más altas elevan el costo de oportunidad de mantener oro.

Según Wang Tao, analista técnico de Reuters, el oro al contado ampliaría sus ganancias hasta un rango de entre US$ 1.998 y US$ 2.010 la onza, ya que superó una resistencia en US$ 1.972.

La plata al contado subía un 0,7% a US$ 23,20 la onza, y el platino ganaba un 0,8% a US$ 898,05, con ambos encaminándose a su segunda subida semanal consecutiva. El paladio, en tanto, perdía un 0,8%, a US$ 1.105,12, en ruta a su cuarta caída semanal consecutiva.

La plata al contado subía un 0,7% a US$ 23,20 la onza, Foto: Freepick

Con información de Reuters