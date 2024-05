La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) informó que los electores de los distritos cajamarquinos de Pion (Chota) y Ninabamba (Santa Cruz) tendrán, este domingo 26 de mayo, la tercera oportunidad para elegir a sus alcaldes y regidores.

Los ciudadanos de estos distritos no pudieron elegir a sus autoridades en las elecciones municipales del 2 de octubre de 2022 debido a que superaron el 50 % de ausentismo.

Luego, el 2 de julio de 2023, tampoco lo pudieron hacer durante los comicios municipales complementarios: En Pion porque los comicios fueron anulados al no haber acudido a votar más del 50 % de los electores y en el caso de Ninabamba, las elecciones no se llevaron a cabo porque no se presentaron candidaturas.

Para el caso de este domingo 26, los comicios se realizarán desde las 7:00 hasta las 17:00 horas, razón por la cual el organismo electoral ha dispuesto el funcionamiento de 12 mesas de sufragio, cuatro en Pion y ocho en Ninabamba. Si los electores no asisten se les aplicará una multa de 25.75 soles.

En las láminas educativas utilizadas por la ONPE se ha explicado que es responsabilidad de cada uno de los 1,143 electores de Pion y 2,347 de Ninabamba informarse sobre las propuestas de los candidatos a alcalde y regidores, dado que quienes sean elegidos deben trabajar por el bienestar del distrito.

Al igual que anteriores procesos electorales, el organismo electoral informa que las personas trans y no binarias podrán votar en igualdad de condiciones y sin discriminación, razón por la cual exhorta a respetar el voto de todas las personas sin distinción.

En ese sentido, detalla que la diferencia entre la apariencia y los datos del DNI (foto y nombre) no es impedimento para ejercer el derecho al voto y recuerda que es un delito prohibir a las personas trans y no binarias ejercer su derecho al voto, según la Ley Orgánica de Elecciones y el Código Penal. ¡Aquí votamos todos! reza los afiches difundidos por la ONPE en ambos distritos.

Persona con discapacidad

El organismo electoral también habilitará tres mesas especiales, una en Pion y dos en Ninabamba, ubicadas cerca a la puerta de ingreso y en los primeros pisos de los respectivos locales de votación, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad. Allí se contarán con cédulas impresas en sistema braille.

En los locales de votación se coordinará con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, encargados de custodiar el área perimétrica de local de votación para que, previa identificación, faciliten el acceso a los electores con discapacidad y, si fuera el caso, permitan el ingreso de los vehículos que los transporta.

Igualmente, en cada centro de sufragio se acondicionará un módulo temporal de votación para atender a las personas que no pudieron registrar su discapacidad o presenten alguna discapacidad temporal.

Se trata de un ambiente acondicionado para las personas con discapacidad que tengan dificultades para subir escaleras y acceder a una mesa ubicada en un piso superior o personas con discapacidad que requieran de un entorno distinto y adecuadamente acondicionado, con menor ruido, luz o sin tránsito de personas, para ejercer su derecho al voto.

A su vez, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de 120 soles. Y quienes no cumplan con ejercer el cargo se hará acreedor de una multa de 257.50 soles.