¿Cómo ven el desempeño del Perú en esta pandemia?

Lo que me preocupa es que en algunas instancias no se está actuando como si esto fuera una emergencia. Algunas decisiones se están tomando siguiendo los procedimientos que no son de guerra o no son de emergencia.

¿Por ejemplo en qué?

Nosotros en la OMS y OPS hace algunos años, después de la crisis del ébola, el departamento de emergencia tuvo una revolución tremenda. Por ejemplo, las adquisiciones y las contrataciones en tiempo de emergencia no pueden hacerse de la misma manera como las que se hacen en tiempos normales.

Todo cambia...

Estoy preocupado porque hay investigaciones sobre el pago de unas mascarillas un poco más caras (...) la explicación de eso es que tenían que ser entregadas en cierta fecha (se requerían con urgencia).

Los implementos ahora se están encareciendo...

Por ejemplo, tenemos que seguir trayendo las vacunas que el Perú compra al fondo rotatorio de la OPS y vamos a traer también pruebas moleculares a través de nuestro fondo estratégico. El costo de transporte ha subido al doble o el triple.

¿Se pueden hacer las compras de manera rápida, pero sin irregularidades?

Muchos de los mecanismos burocráticos y de control que se utilizan en los tiempos normales tienen que ponerse en modo emergencia, sino la emergencia le va a ganar al país. Hay que ser muy ágiles y, por supuesto, manteniendo todos los principios para evitar la corrupción que menciona el Gobierno.

Se ha puesto en discusión si se debe o no autorizar el delivery. En otros países sí se permite. ¿Se debe autorizar?

No le he puesto tanta atención a eso. El covid -19 ha puesto en cuestionamiento un montón de cosas que ocurren en el país, como por ejemplo la informalidad laboral, incluso en el sector salud. Hay un montón de médicos y servidores que trabajan en distintos sectores que reciben pagos por terceros, sin seguro médico ni prestaciones.

¿Se podría aplicar siempre y cuando se cumpla con todas las normas de salubridad?

Se debe hacer un protocolo donde se guarden medidas de protección y la persona tenga su mascarilla y lavarse las manos. Todas las normas de salubridad se van a tener que aplicar durante la cuarentena y cuando esta se levante.

Se ha emitido una norma para que se inicie la reactivación económica. En la primera fase se establece que quienes padezcan obesidad no podrán laborar. Hay quienes lo consideran una discriminación y reclaman que se elimine. ¿Qué se debe hacer?

En realidad es para proteger su salud, no es para molestarlos, y la OMS ha descrito ampliamente que las personas con obesidad tienen mayor riesgo a hacer enfermedades.

¿Entones, es correcto de que las personas con obesidad no laboren?

No puedo decir si es correcto o no, solo le puedo decir que las personas que tienen más de 60 años, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, cuando tienen covid-19 les va mal. Podría darse una medida de protección, pero es importantísimo considerar cómo esas personas van a seguir viviendo, o sea, si van a tener un bono, un apoyo alimentario o si van a poder hacer el teletrabajo.

¿El teletrabajo es una salida?

Es algo que puede muy bien constituirse en una solución. Para estas personas hay miles maneras de salir de esto. Lo que pasa es que no hay que ser ni dogmático ni inflexible. Hay que ver qué impacto van a tener las medidas que se van a tomar. Y luego qué otras medidas se toman para suavizar el golpe.

¿Las dos semanas de ampliación de cuarentena van a ser suficientes o vamos a tener que ir a una cuarentena más focalizada por regiones?

No solo eso, sino también cuando se levante la cuarentena tiene que haber un estricto distanciamiento social que debe perdurar porque el covid-19 no se termina dentro de un mes. Puede terminar cuando el 70% de personas se haya infectado, o cuando haya vacuna y se le pueda administrar a toda la gente que no se haya infectado, o cuando haya un tratamiento antiviral efectivo

Los médicos y el personal de salud en general reclaman mayor apoyo...

Participó en grupos de WhatsApp con varios médicos de este país y le diría que no están durmiendo, más bien que están discutiendo sobre los tratamientos y cómo montar el primer nivel de atención.

Hay mucha gente que supera los 60 años y que está trabajando con mucho ahínco, pero el tema es que la atención directa debe ser por los más jóvenes. Algo importantísimo es que tengan los equipos de protección personal adecuados.

Formalización

Cambios. El representante de la OPS/OMS en el Perú, Rubén Mayorga, manifestó que la tragedia que representa el covid-19 presenta oportunidades innegables al país. “Por ejemplo, en repensar en la formalización del trabajo”.

De otro lado, dijo que todos los peruanos tienen que cotizar a los sistemas de seguridad social del país para poder tener esta salud universal.