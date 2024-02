El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que la fuerte radiación solar de este verano y las altas temperaturas ambientales como la ola de calor son condiciones que podrían afectar la buena salud de nuestros ojos.

“La radiación es un problema para la salud ocular, porque nuestros ojos funcionan a través de receptores de luz, muy sensibles, ubicados en la retina. Si nos sobreexponemos en un día muy soleado, podríamos sufrir decaimiento temporal de la visión hasta adaptarnos a la luminosidad del momento”, señaló Alexis Altamirano Nolazco, médico oftalmólogo del INO,

Si el sol es fuerte hay mayor radiación ultravioleta, que puede reflejarse en un piso pulido o un charco de agua, favoreciendo la aparición de cáncer a la piel de los párpados o lesiones en la córnea, llamadas queratitis.

“Además genera la aparición de cataratas y casos de degeneración en la mácula. El calor también ocasiona evaporación de las lágrimas y sequedad ocular, por lo que es necesario acudir al oftalmólogo una vez al año”, agrega.

El doctor Altamirano sugiere usar lubricantes para mejorar la humectación y preservar el epitelio corneal; o para recuperarse de la queratitis, aunque siempre bajo la supervisión de un oftalmólogo profesional.

“Otra forma de protegerse es mediante anteojos con filtros ultravioleta, que pueden ser ahumados o transparentes. Si la persona usa lentes con medida, lo recomendable es que lleven filtros con un valor UV 400″, recomienda.

Es importante que se adquieran en establecimientos formales y especializados, porque los lentes de la calle pueden ser más baratos, pero no necesariamente brindan la protección adecuada.

Atención, amas de casa

Si va a pasar de un lugar techado o en penumbra hacia la calle muy soleada, use lentes ahumados con protección UV 400 y un sombrero, preferentemente de ala ancha para limitar el ingreso de la luz por los costados de los anteojos.

Evite mirar al sol directamente o echarse en la playa de cara al cielo sin protección, porque podría sufrir quemaduras oculares. Y para las amas de casa es mejor limitar el tiempo en la cocina porque los vapores pueden ocasionar casos de ojo seco.

Cabe destacar que, en las zonas altoandinas, la radiación solar es mayor y el clima más seco, dos condiciones que favorecen la sequedad ocular.

Asimismo, no es bueno frotarse constantemente los ojos ya que puede generar alteraciones en la estructura interna o cambios en la córnea. Si siente picazón, use compresas de agua fría -no helada- sobre los ojos cerrados por unos segundos para refrescar.