Desde agosto hasta inicios de noviembre de este año la situación en cuanto a los casos de contagio por COVID-19 era uniforme (ni subían ni bajaban). Sin embargo, desde ese mes se empezó a observar un leve aumento de casos y desde el 15 de diciembre el aumento fue mucho mayor, de acuerdo a estadísticas de Juan Carbajal, analista de datos e ingeniero.

En diálogo con Gestión.pe detalló que el incremento se reportan en 9 de los 43 distritos de Lima Metropolitana: Lima Cercado, Santiago de Surco, Barranco, Miraflores, San Miguel, San Isidro, San Borja, Magdalena del Mar y La Molina.

El exmiembro Voluntario de Open Covid precisó que en estos distritos precisamente se han reportado casos de la nueva variante ómicron.

“La curva de contagios de la variante ómicron de un momento a otro se dispara en línea recta hacia arriba, es decir, no es una curva que sube o que baja, sino, es una línea recta perpendicular. Entonces en los distritos en mención se observa esa misma similitud en la tendencia hacia arriba, que es característica de la variante ómicron (ver cuadro)”, dijo.

Aumento seguiría en el 2022

Carbajal indicó que este aumento de casos se observa con datos al 24 de diciembre, por lo que para los próximas semanas - inicios del 2022- se registraría una similar tendencia al alza.

Así, dijo que este incremento alcanzaría a otros distritos de Lima Metropolitana como Pueblo Libre, Jesús María y Surquillo.

“Vemos que los casos se expanden desde un punto céntrico hacia fuera como una especie de un radio de acción. Empezó en Lima Sur, en Santiago de Surco, luego pasó a San Isidro. Ahora ha ido irradiando más a otros distritos, principalmente de Lima Centro. Esto puede ser porque muchas personas salen de su jurisdicción hacia otros distritos, lo que hace que la variante siga circulando”, apuntó.

Agregó que actualmente no se registra un aumento de casos en los distritos de Lima Norte, pero “eso no quiere decir que en una o dos semanas sí se reporten”. En tanto, dijo que no se ha observado un aumento de casos en las 193 provincias del país.

“No hay en este momento alguna provincia que tenga esa particularidad de crecimiento explosivo en la cantidad de casos como sí se observa en estos nueve distritos de Lima Metropolitana. Y sí, coincide precisamente desde que se confirmó el primer caso de la variante ómicron (diciembre) ”, sostuvo.

De otro lado, el experto también dijo que si bien a la fecha se observa este aumento de casos por COVID-19 en Lima Metropolitana, no se observa un punto de quiebre al alza en la ocupación de camas UCI, en hospitalizados ni en fallecidos en esta zona.

Entre los 21 y 40 años de edad

Carbajal señaló que el incremento de casos en estos distritos se observa principalmente en los jóvenes de 21 a 30 años y adultos de 31 a 40 años, quienes forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Además, dijo que este grupo de personas de estos distritos suelen realizar viajes.

“Sabemos que la variante ómicron ha venido procedente de una persona que estuvo de viaje, entonces, todo ello ha ido sumando y ha hecho que aumenten los casos en esas zonas”, dijo.

Cabe recordar que el último domingo el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, informó que en el país los casos de ómicron en Perú se ubican en 71, en su mayoría en Lima Metropolitana y solo tres en Piura.

De igual manera, en los últimos días se observa un ligero aumento en los casos diarios de contagios en Lima Metropolitana. Solo el 25 de diciembre se reportaron 1,196 casos confirmados contando las últimas 24 horas previas.

