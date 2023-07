El Niño Global tendrá un impacto pronunciado en las condiciones climatológicas del segundo semestre del 2023 en Perú. Sin embargo, de acuerdo al biólogo Ernesto Berrocal, el fenómeno también traerá una serie de plagas que el gobierno deberá enfrentar para evitar mayores impactos sanitarios en la población.

El especialista en plagas indicó que actualmente ya estamos observando una alta presencia de grillos debido a la cercanía del fenómeno climatológico. “La presencia de grillos es un indicador estacional, es decir, todos los años que tenemos. La sobreabundancia que tenemos hoy está relacionada al Niño Global. Los cambios de temperatura hace que crezca su número”, dijo en diálogo con RPP.

A pesar de ello, Berrocal dijo que los grillos no pueden ser considerados una plaga porque no transmiten enfermedades. Sin embargo, no se correría la misma suerte con otros animales que pueden acrecentar su presencia a raíz del Niño Global.

“Pueden ocurrir otro tipo de plagas. Estamos ante un escenario que generará presencia de langostas, hongos, roedores, cucarachas y moscas por una serie de afectaciones que ocurrirán en diversos sectores”, explicó el biólogo.

Golpe al ‘agro’

Berrocal señaló en RPP que la agricultura será uno de los sectores más golpeados por la propagación de langostas por culpa del Niño Global, específicamente en los cultivos de mango y uva.

“Dañan terrenos. En el Niño del 97-98, entre la zona de Abancay y Trujillo, había tal cantidad de langostas que el Senasa tuvo que pedir apoyo a la Fuerza Aérea para dispersar plaguicidas. Son acciones que pueden repetirse. Tenemos harta experiencia, pero no la usamos para prevención”, recordó.

Otro tipo de animales que podría incrementar su presencia son los roedores. “Pueden presentarse mordeduras y casos de leptospirosis. Al haber sistemas inundados, si alguna persona ingresa al agua con un corte y toma contacto con la orina del roedor podrían infectarse”, dijo Berrocal sobre los riesgos de acercarse a estos animales.

El especialista indicó que por ello la limpieza será fundamental para enfrentarlos. “Necesitamos sistemas de recolección de residuos y que no se acumulen como en varias zonas del país. Debemos poner sistemas de barreras en las casas. A veces dejamos comida y agua para las mascotas abiertamente, eso puede atraerlos”, sostuvo.

Berrocal también indicó que las autoridades deben trabajar en la limpieza de cauces y descolmatación de ríos para evitar mayores riesgos sanitarios. “Tenemos poco tiempo. Estamos julio, todos los indicadores pronostican que para septiembre ya se presente con fuerza el Niño”, alertó.

