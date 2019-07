'Pico y Placa': Municipalidad de Lima asegura que vías alternas no van a colapsar

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que las vías alternas de las cinco corredores metropolitanos -cuya restricción vehicular comenzará desde mañana como parte de la ordenanza 'Pico y Placa'- no colapsarán.

" En principio no debe haber colapsos de las vías alternas, pero si no camina lo cambiamos. El 12% de los viajes particulares en Lima se realizan en este tipo de vehículos particulares (N1 y M1), por lo que el impacto inicial será para el 5% o 6% de los vehículos. Cabe precisar que no todos los autos que transitan por Lima van por esas vías", comentó.

Agregó que se pretende con 'Pico y Placa' es que se imponga el orden. "Lo que hacemos es educar a la población para que sean conscientes de que hay avenidas de que no se deben sobrecargar. No pretendo que los problemas de transporte se solucionen", manifestó.

"Esta ordenanza tiene el respaldo de la Policía Nacional y de los estudios técnicos realizados conjuntamente con ellos. El MTC tiene una visión que no necesariamente coincide con el manejo de las vías metropolitanas; no obstante tengo el aval de la PNP y del ministro del Interior", arguyó en Agenda Política.

Dijo, asimismo, que 'Pico y Placa' lo que busca es dotar de transitabildiad.

Igualmente, anotó que no tiene punto de comparación al modelo colombiano, y que -por el contrario- 'es completamente diferente'. "Este es un plan que divide en 50% las placas de los autos particulares para la restricción en número par o impar, pero no todo el día sino para determinadas horas y no en todas las vías, sino para las vías con mayor transporte público", manifestó.

"La marcha blanca va a permitir que las personas puedan educarse y conocer el sistema", argumentó.