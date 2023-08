El personal de la Municipalidad de Magdalena será acreditado para realizar acciones de fiscalización del transporte público en el distrito y podrá aplicar sanciones y multas, gracias a un convenio firmado con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El acuerdo de cooperación fue suscrito esta mañana por el alcalde Francis Allison y el presidente ejecutivo de la ATU, José Aguilar. El objetivo es contribuir con el ordenamiento del tránsito vehicular en Magdalena.

“La ATU tiene funciones que no tiene la municipalidad, pero no tiene la capacidad económica para fiscalizar todo Lima y Callao. La municipalidad, en cambio, sí tiene la capacidad de fiscalización en su jurisdicción. He ahí la importancia del trabajo conjunto en favor de los vecinos de Magdalena del Mar. Ahora vamos a poder trabajar fiscalizando el transporte público, con el apoyo de la ATU”, señaló la autoridad edil.

Mediante este convenio, el municipio se compromete a proporcionar grúas y otros vehículos necesarios para los operativos de fiscalización, así como el uso del depósito municipal.

De la aplicación de multas y de las medidas de internamiento vehicular, la municipalidad recibirá un porcentaje de acuerdo a los formatos de acta de fiscalización de la ATU.

De igual forma, la comuna permitirá el uso de sus cámaras de videovigilancia instaladas en las calles y avenidas para poder identificar los puntos críticos de control y las imágenes servirán de apoyo durante las intervenciones, para lo cual se coordinará con la Policía Nacional.

Otro de los compromiso logísticos consiste en dotar de indumentaria y credenciales a los fiscalizadores, que serán previamente capacitados por la ATU.

A su turno, el presidente ejecutivo de la ATU manifestó que “la coordinación es importante porque los ciudadanos aquejan el problema del transporte y el desorden de los informales. Este convenio es importante, pues como ATU conseguimos un aliado más en la lucha contra la informalidad, en beneficio de los ciudadanos y con una mirada proactiva en favor de la comunidad”.

Finalmente, el burgomaestre de Magdalena añadió que abordar el tema del transporte es importante porque “la informalidad cuesta vidas y por eso, con mucho entusiasmo hemos suscrito este convenio y lo vamos a ejecutar”.

