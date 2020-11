Luego de varios meses de restricciones por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno para contener el avance del COVID-19, los niños menores de 12 años podrán disfrutar nuevamente de un sano y seguro esparcimiento al aire libre, en los espacios públicos recreativos de la Municipalidad de Lima.

De esta manera podrán visitar el Parque de las Leyendas, los Pantanos de Villa, el Circuito Mágico del Agua y los clubes zonales Santa Rosa (Ancón), Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui (Rímac), Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo), Cahuide (Ate), Huayna Cápac (San Juan de Miraflores) y Huáscar (Villa El Salvador).

Los menores podrán recorrer las instalaciones acompañados, en todo momento, por una persona mayor de edad que viva en el mismo domicilio (un adulto por niño). Asimismo, durante el paseo se debe mantener la distancia mínima de dos metros, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 180-2020-PCM.

Todas las personas que ingresen a los establecimientos deberán usar mascarillas (a partir de los 3 años) y respetar los protocolos de bioseguridad implementados en cada lugar. En línea con lo dispuesto por las autoridades, los niños pasarán por procesos de desinfección de manos y suelas de los zapatos, además de la toma de temperatura.

De lunes a domingo abren sus puertas a todo el público los clubes zonales (6:45 a.m. a 6 p.m.), el Parque de las Leyendas (9 a.m. a 5 p.m.) y los Pantanos de Villa (8:30 a.m. a 5 p.m.); en tanto, el Circuito Mágico atiende de miércoles a domingo (2 a 9 p.m.).