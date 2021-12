Para la tercera dosis contra el COVID-19 no se emplearían la vacuna de Sinopharm, debido a que estudios han demostrado que su efectividad es menor contra la variante Ómicron, señaló este lunes el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

[¿Vamos a dejar de lado a Sinopharm?] Si pensamos frente a la variante Ómicron para disminuir la posibilidad de contagio, obviamente la Sinopharm no es la adecuada, entonces esto lo vamos a evaluar. (...) Estamos pensando en virar hacia vacunas que nos den mayor seguridad a la población”, señaló el RPP.

En ese sentido, el ministro indicó que serán las vacunas de Pfizer y Moderna las que se utilizarán para aplicar las dosis de refuerzo en el Perú, debido a su mayor eficacia.

“La información que nosotros tenemos es que la efectividad para prevenir la infección que puedan tener las vacunas Sinopharm y Sinovac es bastante baja. Hemos llegado a la conclusión que la vacuna que por lo menos hasta ahora está dando resultados y está trabajando en Europa, es la Pfizer, que es la que sí estamos aplicando en el país. Y (también) la de Moderna que no la tenemos ahora, pero que pronto llegará”, agregó.

Cevallos indicó que en su momento, todas la vacunas aplicadas a la población (Sinopharm, Sinovac, Moderna y Pfizer) sí tenían una alta efectividad contra la otras variantes del coronavirus, como la Delta o Gamma. Sin embargo, con la variante Ómicron, la situación es otra.

Así, precisó que luego de tres meses de haberse aplicado la vacuna, esta pierde efectividad, por lo que es necesario una dosis de refuerzo.

“Por ahora no podemos decir que no nos protege nada (las vacunas). No es que nos hemos vacunado en vano, pero sí la efectividad (pierde) frente la posibilidad de adquirir una nueva infección”, sostuvo.

Cabe recordar que esta mañana el Minsa anunció que se reducirá el rango de espera para la aplicación de tercera dosis a tres meses de aplicarse la segunda dosis. Hasta ayer el rango de espera era de cinco meses.

VIDEO RECOMENDADO:

Gobierno anuncia nuevas medidas por casos de ómicron en el país https://www.latina.pe/noticias