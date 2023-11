Profesionales de la salud que pertenecen al Ministerio de Salud (Minsa), ratificaron la postura de paralizar sus labores de manera indefinida tras el anuncio de una huelga programada para este 23 de noviembre. Margarita Pérez, vocera de este grupo de trabajadores, informó que ante la falta de compromiso de la institución al no cumplir con el aumento de sueldos acataran esta medida.

“El día de mañana (23 de noviembre) se inicia la huelga indefinida a nivel nacional de los profesionales de salud, que somos 57 mil afectados por esta mala decisión del ministro de salud de recortar lo que correspondía a nuestra remuneración. La huelga no la podemos suspender, porque es un acuerdo a nivel nacional en una asamblea”, enfatizó.

La representante de estos gremios, confirmó que las especialidades que paralizarán sus actividades serán: obstetras, cirujanos, dentista, químicos farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, tecnólogos médicos, biólogo, médicos veterinarios.

Gremios de salud anuncian huelga indefinida para este 23 de noviembre.(Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)

Además, aseveró que pese a los pedidos, no han logrado reunirse con el ministro de Salud, César Vásquez, motivo por el cual se ven en la obligación de realizar este paro indefinido.

“Hemos llegado a esta situación porque hubo para nosotros puertas cerradas en el Minsa. Estamos 25 días de protesta en la calle sin parar y, sin embargo, el ministro solo nos recibió el 2 de noviembre y por intermedio del congresista Alex Paredes”, sostuvo.

No han sido convocadas

Hace unos días, el ministro de Salud, César Vásquez, pidió una tregua al grupo de gremios de salud para que lo esperen hasta el 30 de noviembre y así resolver con el Ministerio de Economía y el Congreso el pedido que reclaman con relación al aumento de sus sueldos.

Sin embargo, Margarita Pérez, representante de los trabajadores, mencionó que no han recibido ni una llamada de las autoridades, por lo que dicha tregua no es creída por los colaboradores del Minsa.

Gremios de salud anuncian huelga indefinida para este 23 de noviembre. (Foto: GEC)

“Él ha pedido tregua a través de los medios de comunicación, pero no nos ha convocado para poder iniciar un diálogo que pudiera evitar las medidas que no quisiéramos nosotros implementar. No podemos creer en la palabra de alguien que ha desconocido un acta de acuerdo firmada por otro ministro de salud, de alguien que ha sido capaz de recortar la remuneración de los profesionales de la salud”, expresó para Exitosa.

