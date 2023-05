La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, anunció este miércoles que el sector amplió la declaratoria de emergencia sanitaria a 20 regiones por el brote de dengue. A la fecha, la medida dispuesta en febrero de este año solo alcanzaba a 59 distritos de 13 departamentos.

“ Las acciones técnicas e inmediatas son la declaratoria de emergencia no solo de las 13 regiones sino que se está ampliando a 20 regiones y de 59 distritos a 226 distritos en el país. Y también la disposición de S/ 35 millones para transferir a los gobiernos regionales o intensifiquen el trabajo por un promedio de 120 días ”, refirió.

En conferencia de prensa, la funcionaria informó que hasta el 8 de mayo se han notificado 69,534 casos con 72 defunciones. “En el año 2017 el 80% de los casos que teníamos era cinco regiones afectadas y hoy tenemos 16 regiones incluyendo el factor climatológico”, indicó Gutiérrez.

A la fecha la región con mayor cantidad de casos es Piura (29%) seguido de Loreto, Ucayali e Ica.

La ministra de Salud afirmó que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (INS) vienen realizando el seguimiento y monitoreando del avance del dengue.

En otro momento, la titular del sector aclaró que no hay vacuna contra el dengue acreditada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Mientras no exista esta acreditación no podemos traer ninguna vacuna”, indicó.

