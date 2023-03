La titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, hizo un llamado a las autoridades locales de zonas afectadas por lluvias intensas a que elaboren los padrones a fin de que los damnificados puedan ser beneficiarios del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) de S/ 500.

“Son los alcaldes distritales los que deben llenar los padrones. Si esos padrones no están llenados, no podemos habilitar el bono. Nosotros hemos desplegado más de 50 personas a nivel nacional, y eso se irá incrementado, para que expliquen a las autoridades cómo es el llenado”, aclaró la funcionaria desde Santa Rosa de Quives, ubicada en Canta (Lima), donde un huaico generó varios daños y dejó a una sector incomunicado.

“Si ustedes, hermanos y hermanas, ven que su alcalde no está siendo diligente, presionen para que se pueda llenar ese padrón”, agregó.

En declaraciones a la prensa, Pérez de Cuéllar afirmó que el bono de arrendamiento de vivienda por emergencia está garantizado para todos los propietarios que han perdido sus viviendas ya sean que han declaradas inhabitables o han sido destruidas completamente.

LEA TAMBIÉN: Aprueban segunda convocatoria para el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias

“En Santa Rosa de Quives no está actualizado el padrón, a nivel de Lima ya había una primera resolución como padrón que es para Cieneguilla. A medida que van llegando los padrones nosotros vamos haciendo las convocatorias. No vamos a esperar a tener un número determinado. Nos llegan 50 y si están saneados los sacamos. Nos llegan 100, los sacamos”, remarcó.

Asimismo, la ministra de Vivienda informó que al margen de otorgar un bono de arrendamiento de vivienda por emergencias también su sector está en proceso de adquisición de módulos (bono habitacional) y habilitando el bono de mejoramiento.

“ Aquellos que no puedan acceder al bono de arrendamiento por emergencia estamos ofreciéndole el bono habitacional. No es un albergue, es algo mucho más estructurado. Y los que no han perdido la casa completamente, pero han sido afectados en diferentes niveles, estamos habilitando un bono de mejoramiento ”, explicó.

“Los bonos van saliendo a medida de que se van llenando los padrones. El proceso dura maso menos 10 o 15 días, entre en que está listo el padrón y se le da la opción a las familias para que puedan encontrar un lugar donde pueden alojarse”, precisó Pérez de Cuéllar.

De otro lado, la titular del MVCS indicó que como Ejecutivo están en constante evaluación sobre la ampliación de declaratorias de emergencias de distritos y regiones del país que están siendo afectados por fuertes precipitaciones.

