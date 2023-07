El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, anunció la creación de un registro de venta de celulares usados como parte de las propuestas que alcanzará el Ejecutivo al Congreso dentro del paquete de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

Adelantó que la intención es transparentar la comercialización de dichos equipos frente al alto número de robos que se registran diariamente, que en un gran número son comercializados en el mercado ilegal.

En entrevista con Diálogo Abierto de Radio Nacional, el titular del Mininter explicó que el registro de efectuará en coordinación con las cuatro empresas operadoras que funcionan en nuestro país.

“La norma actualmente sanciona a la víctima y al comprador, pero no al vendedor de celulares robados”, comentó el ministro Romero.

Respecto a la denuncia presentada ante la fiscalía por la congresista Ruth Luque contra los efectivos policiales que la intervinieron el último 19 de julio, el ministro dijo que la parlamentaria “está en su derecho”, pero aclaró que la acción se “efectuó dentro del marco constitucional”.

“He visto el video, he visto la intervención bien, me deben llamar al Congreso y voy a ir, porque no ha habido ningún abuso”, señaló.

En otro momento, Romero dijo haber tomado conocimiento del pedido de la CIDH para garantizar la vida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.

“Conversé con el comandante general de la PNP y entiendo que le han reforzado la seguridad”, remarcó.