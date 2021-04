El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó que un total de 17,778 colegios, el 15.9 % del total del país, estarían habilitados para reanudar las clases a partir del 19 de abril con algún grado de presencialidad, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas y territoriales de contexto evaluadas hasta el 30 de marzo, en el marco del estado de emergencia por COVID-19.

En un comunicado, el Ministerio de Educación (Minedu) indicó que el 94 % de los colegios habilitados están ubicados en zonas rurales y el 99 % son de gestión pública. Además, señaló que, según la distribución de los centros educativos seleccionados a nivel de cada departamento, los que cuentan con una mayor proporción de colegios habilitados son Amazonas (44.6 %), Huánuco (37.6 %), Loreto (37.4 %), San Martín (29.6 %) y La Libertad (28.3 %).

Sin embargo, Cuenca aclaró que los colegios privados y públicos de las zonas urbanas no podrán reiniciar las clases presenciales, ya que el “indicador epidemiológico” no lo permite.

Por otro lado, en RPP el titular del Minsa señaló que “en lo inmediato” no habrá vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los profesores, tal como lo exigió un sector del Sutep.

Consultado sobre el pedido del Sutep para vacunar a los docentes, manifestó que ya se entregó al Minsa el nuevo padrón que incluye a unos 200,000 docentes, administrativos y auxiliares de educación básica y superior, mayores de 60 años. “Su vacunación depende de la llegada de las vacunas y del cronograma establecido por grupos vulnerables”, refirió.

En diálogo con Canal N, el integrante del gabinete señaló que existe un cronograma de vacunación y que ya se entregó al Ministerio de Salud la lista de profesores que serán inoculados.

“No hay ninguna condición para que la vacuna impida la vida diaria que tenemos, sino no podríamos hacer absolutamente nada. Lo ideal es tener esa vacuna, pero ellos (los profesores) también sabían, que además de las listas que ya hemos entregado al Ministerio de Salud, no hemos tenido mayores discrepancias con ellos, porque saben que no va a haber vacunas en el inmediato”, expresó Cuenca.

“Todos quisiéramos estar vacunados lo más pronto posible, pero esto va a seguir un cronograma y un calendario de vacuna”, agregó. Por ello, el ministro de Educación afirmó que “no hay ninguna condición para que el docente esté vacunado para asistir a clases”.