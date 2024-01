Miriam Ponce Vértiz, la ministra de Educación, expresó que se requiere realizar un censo de la infraestructura educativa a nivel nacional para conocer exactamente con qué se cuenta y, posteriormente, iniciar las acciones para cerrar la brecha de un sector que estuvo en el abandono tantos años.

En diciembre del 2023, indicaron que existen 31,000 colegios (en Loreto, Cajamarca y Lima, principalmente), que tienen que sustituirse en su totalidad.

“No se trata de maquillar las cosas, sino de realmente intervenir en temas estructurales y para ello se está formulando un plan de infraestructura educativa, que implica no solamente, intervenciones de corto, mediano y largo plazo, sino también un censo de infraestructura, que no se ha hecho por años”, manifestó.

Miriam Ponce indicó que, evidentemente, no se puede esperar a construir todas las escuelas, por lo que se están entregando cuatro instituciones educativas Bicentenario antes de que inicie el año escolar.

Además, mencionó que en su gestión se invertirá S/ 5,000 millones en 75 Escuelas Bicentenario, en Lima y regiones. A la par, agregó que este año se entregarán 31 Escuelas Bicentenario y las otras 44 estarán listas en el 2025.

A través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, se contará con 20 instituciones educativas nuevas, pero “esto no es suficiente”, dijo.

“Lo que hemos encontrado, de acuerdo a la información que hemos levantado, es que tenemos primero que sincerar las cifras y de allí establecer las prioridades 1, 2 y 3, pero lo principal es un censo”, afirmó.

Minedu trabajará en conjunto con regiones

La ministra de Educación destacó que este trabajo se realizará junto a los gobiernos regionales que están priorizando el tema educativo, al igual que el compromiso de la empresa privada con el sistema de Obras por Impuestos y las acciones público-privadas.

“Creo que si sumamos todos los esfuerzos vamos a poder avanzar más rápido”, dijo y destacó que no solo es infraestructura, sino también el saneamiento físico legal de terrenos de colegios, sobre todo en zonas rurales.

Miriam Ponce sostuvo que el currículo no está ayudando a los maestros en las tareas que deben realizar con los alumnos y que se ha planteado la revisión de los procesos de evaluación porque ni los alumnos ni los padres de familia tienen clarisas en el sistema.

“Eso genera también una desazón en los padres de familia porque no saben si los niños van a pasar de año, pero al mismo tiempo nos genera un problema en el acceso a la educación superior por los puntajes”, declaró al señalar que por ello se está revisando con las regiones el currículo del Ministerio en los niveles inicial, primaria y secundaria.

