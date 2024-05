En los últimos cinco años, Hudbay incrementó en 100% el monto total por compra de bienes y servicios contratados a empresas locales aledañas a la unidad minera Constancia, ubicada en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco.

La facturación pasó de US$ 12 millones y US$ 16 millones en el 2019 a US$ 33 millones en el 2023. “Esto refleja el éxito de nuestra estrategia que busca fomentar el desarrollo de proveedores locales y fortalecer las relaciones con las comunidades cercanas”, resaltó el director de Desarrollo de Negocios y Sostenibilidad de Hudbay, Javier Escudero.

Resaltó que actualmente el 35% del volumen total del concentrado de cobre que produce la empresa minera es transportado por empresas comunales. “Los buenos resultados que hemos tenido nos hacen creer que están en la capacidad de afrontar con éxito mayores desafíos”, expresó.

Negocios locales

Entre los negocios locales que brindan servicios a la empresa minera se encuentra Transporte Expreso JIMMY, que brinda el servicio de traslado de los trabajadores a la unidad minera Constancia.

Leoncio Quispe, gerente general de la empresa contratada, destacó el compromiso de crear empleo en su comunidad y seguir creciendo en su cobertura geográfica. “Buscamos destacarnos como referentes en el rubro de transportes en el Corredor Minero, teniendo como uno de nuestros atributos principales la puntualidad y el buen servicio al pasajero”, resaltó.

Cabe señalar que los empresarios locales brindan diversos servicios como el traslado de concentrado de cobre, servicios de izaje, mantenimiento de vías, así como el arrendamiento de vehículos pesados, livianos y de maquinaria.

Además, recientemente se ha transferido a una empresa comunal de Chilloroya los servicios de lavandería, jardinería y limpieza de exteriores.