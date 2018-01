Mercedes Aráoz: “El indulto es el perdón pero no es el olvido”

La premier Mercedes Aráoz volvió a ratificar que no participó en alguna negociación por el indulto a Alberto Fujimori, pero ahora precisó que ese indulto no significa olvidar las penas por las que fue condenado el expresidente.

“El indulto es el perdón pero no es el olvido. Es decir, se cometieron graves delitos y eso no se va a olvidar, pero lo que tenemos que tener presente es el futuro de nuestra gente”, dijo la primera ministra Mercedes Aráoz en entrevista con RPP Noticias.

Mercedes Aráoz señaló que tampoco mintió cuando dijo que los documentos que durante el debate por la vacancia presidencial circulaban por las redes sociales, sobre una solicitud que haya entrado al ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Cuando estaba en el Congreso fui a averiguar de qué se trataba. Hablé con el ministro, y me dio la información que tenía a la mano. Fui y dije lo que sabía, no sabía más, que lo que estaba circulando por Internet eran documentos que no habían llegado a la Comisión de Indultos en ese momento”, dijo.

Aquella vez, Mercedes Aráoz dijo en conferencia en el Congreso que “el gobierno no negocia indultos”.

La premier también dijo que mañana continuará con las labores de Reconstrucción. “Tenemos que darle servicios a la población”, dijo.

La acusación en su contra y el nuevo pedido de vacancia presidencial son parte del juego político y la confrontación del Frente Amplio y el Nuevo Perú.

“Entiendo que es parte del juego político también. Hay un competencia entre el Frente Amplio y el Nuevo Perú para ver quién es el más malo con acusaciones y golpes, y no tienen el respaldo de todas las bancadas, ni de la bancada de oposición más grande”, indicó.