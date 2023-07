Más de 55 mil docentes rendirán este domingo 16 de julio la Prueba Nacional del Concurso de Acceso para Cargos Directivos y de Especialistas 2022–2023 y del Concurso Excepcional de Acceso a Cargos Directivos de Instituciones Educativas 2023 en 92 centros de evaluación habilitados a nivel nacional.

El horario de ingreso para la evaluación será entre las 7 a.m. y 8 a.m. y solo estará autorizado el ingreso de los docentes inscritos portando su documento de identidad, no se permitirán acompañantes ni menores de edad.

El Ministerio de Educación (Minedu) advirtió que está prohibido asistir rendir la prueba con algún aparato electrónico (celular, reproductor de sonido, cámara de fotos o video, grabadora o sistema de audio, reloj inteligente, laptop, tableta, etc.), cuadernos, hojas de papel, carteras, maletines, mochilas, bolsas y alimentos, entre otros artículos.

Los docentes inscritos en el Concurso de Acceso para Cargos Directivos y de Especialistas 2022–2023 pueden verificar su centro de evaluación aquí , mientras que los docentes inscritos en el Concurso Excepcional de Acceso a Cargos Directivos de Instituciones Educativas 2023 deben consultar su centro de evaluación en este enlace.

Asimismo, todos los postulantes deben tomar las medidas y previsiones necesarias de transporte y traslado para llegar a tiempo a su centro de evaluación y revisar las recomendaciones y prohibiciones para el día de la prueba.

Con la implementación de estos concursos, el Ministerio de Educación cumple con su compromiso de ofrecer a más docentes de la Carrera Pública Magisterial la oportunidad de crecer y ampliar su ejercicio profesional y laboral.

Los postulantes pueden encontrar más información en la página web del concurso https://evaluaciondocente.perueduca.pe/acceso2223/ o comunicándose a la línea de atención de consultas (01) 615-5887 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.