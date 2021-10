Un total de 26,082 electores hábiles podrán acudir hoy a las urnas para determinar con su voto la ratificación o destitución de 54 autoridades municipales distritales: 13 alcaldes y 41 regidores. Esto como parte del proceso de consulta popular de revocatoria, organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 13 distritos, pertenecientes a 11 regiones.

Los distritos son Pilpinto en Cusco, Sama en Tacna, San Buenaventura en Huánuco, Tauripampa y Langa en Lima, Ñahuimpuquio en Huancavelica, Chavín en Ica, Cotabambas y Justo Apu Sahuaraura en Apurímac, Cuturapi en Puno, Lobitos en Piura, La Libertad en Áncash y Huayucachi en Junín. Además, se realizarán Elecciones Municipales Complementarias en el distrito de Chipao, provincia de Lucanas, en Ayacucho.

Liz Barrera, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que para este proceso se regresará al horario habitual de 8 a.m. a 4 p.m., a diferencia de las últimas elecciones generales donde se extendió el horario de votación de 7 a.m. a 7 p.m. debido a la pandemia del COVID-19.

“La ONPE ha recomendado franjas horarias para tener en consideración, de 8 a.m. a 11 a.m. se ha sugerido que acudan las personas cuyo último dígito de su DNI sea 1, 2, 3, 4 y 5. Desde las 11 a.m. hasta las 2 p.m. aquellos cuyo último dígito de su DNI sea 6, 7, 8, 9 y 0. Y entre las 2 p.m. y 4 p.m. los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad o que se encuentren en grupos de riesgo”, explicó Barrera en RPP.

La funcionaria agregó que de esta manera se busca evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. En ese sentido, recordó que será obligatorio el uso de la doble mascarilla y el distanciamiento social del metro y medio de distancia. También se recomienda a los electores que lleven su propio lapicero.

Desde Tacna, donde supervisa personalmente el proceso de revocatoria, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, invocó a la ciudadanía del distrito de Sama y los otros 12 distritos a nivel nacional a que acudan a las urnas este domingo 10 de octubre.

Salas Arenas instó a la ciudadanía a que “asistan a expresarse como corresponde, con tranquilidad y serenidad, porque lo que ellos decidan será escrupulosamente respetado como lo ha venido siendo a lo largo de estos procesos electorales recientemente realizados”.

Además, explicó el rol que cumplen los organismos electorales durante el proceso electoral. Al respecto, dijo: “Nosotros no decidimos, no sustituimos a la colectividad, nosotros lo que hacemos es recoger su decisión y pronunciarnos conforme ella resulte”.

El titular del JNE, Jorge Salas Arenas, se reunió ayer con el General PNP Segundo Mejía Montenegro y el Coronel Olivero de la Macro Región Policial Tacna-Moquegua, a fin de coordinar acciones de seguridad durante el proceso de revocatoria de este domingo. (Foto: JNE)

Asimismo, los fiscalizadores del JNE supervisaron el cumplimiento de la ley seca y de las prohibiciones de propaganda electoral, entre otras restricciones que se aplicarán por esta jornada electoral.

La denominada ley seca o prohibición del expendio de bebidas alcohólicas rige desde las 08:00 horas del día anterior al sufragio, hasta las 08:00 horas del lunes 11, de acuerdo con el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones.

La vulneración de esta prohibición se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa no menor de 2.790 soles y pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena. Igualmente no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas.

Fiscalizadores de JNE supervisaron el cumplimiento de la ley seca en el distrito ayacuchano de Chipao. (Foto: JNE)

-Qué dice la norma-

“La consulta popular de revocatoria es un mecanismo de democracia directa establecido por la Ley N° 26300, por la cual los ciudadanos, a través del sufragio, pueden destituir o ratificar en sus cargos a las autoridades surgidas del voto popular de su jurisdicción”, explica la publicación Revocatorias y Nuevas Elecciones Municipales en el Perú de la ONPE.

Vigente desde 1994, la citada norma ha registrado varias modificaciones. Así, por ejemplo, ahora la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular y procede por una sola vez en el período del mandato.

Asimismo, las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser incorporados para sustentar los pedidos de revocatoria.

Igualmente, quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos estos y en ningún caso hay nuevas elecciones. Sobre las elecciones complementarias en Chipao (Ayacucho) se informó que participarán 1.914 votantes para elegir un alcalde y cinco regidores para completar el período 2019-2022. Esto al no concretarse dicha elección en los Comicios Regionales y Municipales 2018 y en los complementarios del 2019 (por ausentismo), según se informó.

El proceso de revocatoria es igual a cualquier proceso electoral, con la diferencia de que la cédula de sufragio llevará dos recuadros con las opciones SI (para separar del cargo a la autoridad) y NO (para que continúe).