Este martes, el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, aseguró que se reunirá esta tarde con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para definir la construcción de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima. Como se recuerda, la comuna limeña se opone a la construcción de la estación número 13, ya que eso generaría un gran caos en las principales avenidas del centro de la capital.

“Esta tarde nos reuniremos con el alcalde de Lima para definir cuál es la estrategia para resolver el problema de la construcción de la estación número 13 y una serie de desvíos que esto requiere”, expresó el ministro Pérez ante los medios de comunicación.

Hace unos días, Rafael López Aliaga expresó que no se opone a que se construya esta obra importante, pero que es necesario pensar en el caos que generará esta estación que justo se edificará en un punto clave del tránsito en Lima.

“Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura”, dijo al diario El Comercio.

Raúl Pérez-Reyes. (Foto: Difusión)

La autoridad edil insistió que en dicha intersección “transitan más de 60 rutas de buses” y que la construcción generará mucho caos y desorden en el centro de la ciudad. “¿Es el nudo de la ciudad y pretenden establecer sus campamentos con herramientas por lo menos para cinco años? ¡Por favor! Eso sí sería paralizar a Lima”, aseveró líder del partido Renovación Popular.

Alza de precio de los peajes

Durante el diálogo con la prensa, el ministro de Transporte fue consultado por el anuncio de un posible alza de precio de peajes que Rutas de Lima está proponiendo. La cifra sería de S/ 7.50. Ante esto, el titular del MTC aseguró que esta decisión la tiene que tomar y analizar la Municipalidad de Lima.

“Este ajuste tarifario tiene que ver con temas de inflación, el tipo de cambio, y eso ha hecho que el concesionario plantee a la Municipalidad de Lima un incremento. La municipalidad verá si accede o no a dicho aumento y en función a eso se definirá si se pagará más por el peaje”, sostuvo.

Rutas de Lima informó que habrá un aumento del peaje en 2024. (Foto: Agencias)

“Es un tema que lo tiene que evaluar la Municipalidad de Lima, pero en principio como regla general los peajes tienen un propósito de contribuir y financiar la operación de mantenimiento de las vías en general, pero la municipalidad es el concedente y debe evaluar si se da o no dicho aumento”, acotó.

