Son cinco las regiones que hasta el momento no reportan ningún caso de dengue, por lo que no se encuentran comprendidas en la declaratoria de emergencia sanitaria por esta enfermedad decretada por el gobierno. ¿Cuáles son estas regiones?, ¿A qué se debería que no existan casos de dengue en esas regiones? A continuación, las respuestas a estas preguntas.

¿Cuáles son las regiones sin casos de dengue?

Arequipa, Apurímac, Huancavelica, Moquegua y Tacna son las regiones que reportan cero casos de dengue, hasta la semana epidemiológica N°7 – 2024, correspondiente a la última semana de febrero, según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa).

Casos de dengue en las regiones.

¿Por qué estas regiones no tienen casos de dengue?

Al parecer, son varios los factores que explicarían la ausencia de casos de dengue en las regiones mencionadas. Los más relevantes serían los siguientes:

Eficiente desempeño de las autoridades sanitarias: Las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud de Arequipa, Apurímac, Huancavelica, Moquegua y Tacna viene cumpliendo un eficiente y eficaz desempeño en la prevención de esta enfermedad mediante constantes y bien enfocadas campañas de comunicación que enseñan a la población a cumplir con las medidas elementales para evitar la reproducción del zancudo Aedes aegypti que transmite el dengue, así como evitar contagiarse si viajan a regiones donde existen casos reportados.

Las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud de viene cumpliendo un eficiente y eficaz desempeño en la prevención de esta enfermedad mediante constantes y bien enfocadas campañas de comunicación que enseñan a la población a cumplir con las medidas elementales para evitar la reproducción del que transmite el dengue, así como evitar contagiarse si viajan a regiones donde existen casos reportados. A ello se suma la preparación del personal de salud para actuar de inmediato ante cualquier brote de casos de dengue , así como la atención adecuada en centros de salud y hospitales que cuentan con la logística necesaria para atender a posibles pacientes contagiados.

, así como la atención adecuada en centros de salud y hospitales que cuentan con la logística necesaria para atender a posibles pacientes contagiados. Respuesta positiva de la población: La población de las regiones que no presentan hasta ahora casos de dengue parece responder adecuadamente a las recomendaciones sanitarias de sus autoridades de salud, limpiando los recipientes donde se almacena el agua limpia y donde se puede reproducir el mosquito vector , eliminando los desechos que pueden servir de criaderos del zancudo y facilitando la labor de las brigadas de fumigación y control larvario.

La población de las regiones que no presentan hasta ahora casos de dengue parece responder adecuadamente a las recomendaciones sanitarias de sus autoridades de salud, limpiando los recipientes donde se almacena el agua limpia y donde se puede reproducir el , eliminando los desechos que pueden servir de criaderos del y facilitando la labor de las brigadas de fumigación y control larvario. Altitud y clima: Se sabe que el zancudo Aedes Aegypti se reproduce con mayor velocidad en climas tropicales con elevadas temperaturas y lluvias, por lo que las regiones mencionadas –con excepción de la zona costera de Arequipa, Moquegua y Tacna- presentan un clima con temperaturas más frías y una altitud superior a los 2,000 metros sobre el nivel del mar que no favorecen la presencia y reproducción del mosquito transmisor del dengue.

En Tacna no existe el vector del dengue.