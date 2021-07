8 de 10

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, invocó a los líderes de ambos partidos políticos a exhortar a sus simpatizantes a no movilizarse ni generar aglomeraciones, mucho menos de manera violenta. “Los peruanos no queremos más violencia ni polarizaciones. Nuestro país no merece llegar de esta manera al bicentenario”, precisó el burgomaestre. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)