Keiko Fujimori: “Me he reunido dos veces con Vizcarra”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori salió al frente tras las críticas al Congreso y a la baja popularidad que reporta en las encuestas.

Dice que no actúa en medidas populares, y que los temas que priorizada el Gobierno de Vizcarra no son los de interés nacional, como son: la bicameralidad del Congreso de la República y la reelección de los parlamentarios. Sin embargo, minutos después dice que está dispuesta a debatirlas.

“Mi salida en esta oportunidad obedece a la profunda preocupación por la priorización de los temas del presidente Vizcarra, después del 28 de Julio”, señaló.

Keiko Fujimori sostiene que la agenda debe ser la reconstrucción, la recuperación de la economía, en el que detalla algunos proyectos como la ampliación de la Ley de Promoción Agraria o la Ley de Hidrocarburos.

También se pronuncia por el tema de la Ley de Cooperativas, pero remarca que debe nombrar a un superintendente por concurso, bajo el argumento que la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) está especializado en los bancos y no en las cooperativas.

Reuniones con Vizcarra

Una de las revelaciones que dio, en Agenda Política, es que se reunió en dos ocasiones con el presidente Martín Vizcarra, “la última hace un mes y medio”, precisó.

Pese a que las citas no han sido públicas, dijo que no se ha establecido ningún acuerdo entre ambos, “el presidente Vizcarra agradeció el gesto, pero no hubo acuerdo”, remarcó, en la cita que se llevó acabo en la casa de Miraflores, y en un departamento en San Isidro.

Keiko Fujimori no dio muchos detalles de la cita, pero si criticó al Gabinete, que “es muy técnico y que debería viajar y ser más comunicativo”.

“No criticaría alguna cartera en especial, pero pienso en salir y ser más comunicativos, en comunicar más a la población”, expresó.