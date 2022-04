César Guarniz, representante de la Junta Nacional de Regantes de Agua, indicó que mañana se inicia otra huelga -esta vez-en contra del Congreso.

“El país no ha sido industrializado, el sistema ha funcionado para unos cuantos que se han enriquecido del crecimiento económico más no de un desarrollo económico nacional y eso significa que hay un tema de fondo que tenemos que empezar a evaluar, por eso para nosotros es fundamental el tema de la Constitución”, dijo a Exitosa.

A reglón seguido, dijo que la nueva huelga tiene la confirmación de la participación del 80% de las regiones, la que “será pacífica”.

“Los agricultores somos gente pacífica”, afirmó. Añadió que la huelga implicará movilizaciones, es decir, que se caminarán por las calles. “Esta paralización es contra del Congreso que está atentando contra la gobernabilidad de nuestra patria y la democracia”, sostuvo.

Al ser consultado si esta movilización está siendo promovida por el gobierno de Castillo y el partido oficialista Perú Libre, dijo que no tienen el respaldo de ningún grupo político.

“Quien habla no está afiliado a un partido político. Estamos haciendo una lucha política, pero no índole partidaria ni electorera lo que buscamos es cambiar la política pública de Estado. Tenemos derecho a cuestionarla, la patria está mal llevada. ¿A qué se teme? ¿por qué no vamos a un referéndum y que la población elija si va o no (una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución)”, finalizó.

