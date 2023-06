El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) ha revelado que la importación de armas de fuego de uso civil está en aumento.

Entre enero y mayo de este año ingresaron al Perú unas 3,929 unidades, lo que representa un aumento de 55.8% frente al mismo periodo del 2021 (2,522 unidades).

De las armas importadas al país en los primeros cinco meses de este año, 3,327 son pistolas semiautomáticas y 602 son revólveres, las cuales se valorizan en US$ 1,2 millones y US$ 148,228, respectivamente.

“El comportamiento de estas importaciones revela la necesidad de las organizaciones y ciudadanos de sentirse más seguros ante los altos niveles de inseguridad, no solo a nivel país, sino que es una situación lamentable que padecen diferentes países de la región”, señaló el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

En ese sentido, indicó que se ha tomando como base el 2021 y, analizando el desempeño de las compras, las importaciones en el 2022 registraron un incremento de 82.63% (4,606 unidades, de las cuales 4,242 fueron pistolas y 364 revólveres).

Cabe resaltar que los principales países proveedores de las pistolas semiautomáticas fueron Estados Unidos y Turquía, con un 27% de participación cada uno. En el caso de los revólveres, el principal proveedor fue Brasil.

Este aumento en la demanda de armas en los primeros meses del 2023 se explicaría por el nivel de inseguridad. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP), los incidentes de robos se han incrementado en los últimos años. En el primer trimestre de este año, el número de casos fue de 26,652 robos (296 al día).

Retrocesos en otros productos

En el caso de otros productos de seguridad, se ha reportado un retroceso. Sobre las cámaras de videovigilancia, las importaciones registraron un caída de 96% de enero a mayo de 2023, tras la adquisición de 10,753 unidades. En el mismo periodo de 2021, se compraron 263,766 unidades.

Sobre los videotimbres, entre enero y mayo del 2023 se registró una variación negativa de sus importaciones de 74%, tras la compra de 3,398 (US$ 167.155) unidades frente (US$ 167,155) frente a las 12.936 (US$ 297,633) que se adquirieron en el similar periodo del 2021.

