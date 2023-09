Sedapal confirmó que el viernes 6 de octubre realizará el corte del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima debido a la ejecución de trabajos que buscan mejorar el suministro a los distritos de Lima sur.

Jorge Rucoba Tello, gerente general de Sedapal, anunció que sí habrá descuentos en recibos por el corte del servicio de agua potable en varios sectores de 22 distritos de la capital. Esta rebaja de la tarifa será de acuerdo a la hora del corte del servicio según la zonificación, y dependiendo además del tipo de facturación.

“A quienes se les factura por la medición, en ese caso, al no haber agua, no se mide. Entonces, no hay problema. En los otros casos, donde hay una hacinación de consumo vamos hacer los descuentos del caso. Dependiendo de los días, por ejemplo puede ser tres o cuatro días. Depende de las horas que se asigna”, dijo.

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, remarcó que esta restricción no responde a un desabastecimiento total del servicio, y que responde a la instalación de una tubería matriz de 2 metros diámetro, que permitirá mejorar el servicio a 4 millones de personas que viven en la zona sur de la capital.

¿Cuáles son los 22 distritos que serán afectados con el corte de agua?

Barranco Surquillo La Molina Ate La Victoria Miraflores San Isidro San Luis El Agustino Rímac San Martín de Porres Cieneguilla Santa Anita Villa El Salvador Independencia San Juan de Lurigancho San Borja Santiago de Surco San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo Lurín Chorrillos

¿Cuánto demorará los trabajos?

Sedapal ha previsto que la ejecución de las tareas, a cargo de la empresa Consorcio Miraflores, tenga una duración de 12 horas, desde las 10 a.m. hasta las 10 p.m., informa una nota de prensa de la institución.

Asimismo, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento de la planta y el llenado de las redes primarias y secundarias de agua, el restablecimiento del servicio se realizará progresivamente por sectores.

Ante el anuncio del corte masivo, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) exigió a Sedapal que comunique a la ciudadanía cuál será el plan de contingencia, el motivo de la interrupción e información detallada sobre los trabajos que se realizarán, en qué zonas y qué componentes del sistema de agua potable estarán involucrados.

¿En cuánto tiempo se restablecerá servicio?

Del total de los distritos afectados, 18 recuperarán el servicio dentro de las primeras 48 horas de iniciado el corte.

En cambio, por sus condiciones geográficas (altura), en cuatro distritos se irá normalizando en un plazo máximo de 96 horas (4 días). Estos distritos son: Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

A fin de asegurar el abastecimiento a la población Sedapal habilitará puntos de distribución de agua potable a través de camiones cisterna, los cuales podrán ser visualizados próximamente en la página web de Sedapal; además, el servicio telefónico Aquafono (01) – 371-8000, atenderá las consultas de los usuarios.