La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, señaló hoy, que un grupo de estudiantes de la casa de estudios ha permitido el ingreso de personas que vienen llegando de otras regiones del país para sumarse a la protesta denominada Gran Marcha de los 4 suyos.

Desde esta madrugada se reportó la llegada de un grupo de personas que no son estudiantes de la citada universidad. A esta hora de la mañana, un contingente policial y un patrullero permanecen al frente de la Puerta 3, además unos cuatro agentes patrullan a pie en los alrededores.

“No puedo entender que los alumnos permitan que se ingrese a maltratar la infraestructura. Un grupo de alumnos porque no son todos. La gran mayoría no está de acuerdo con esa decisión porque cuidan su patrimonio, pero como estamos en estado de emergencia son las autoridades que tienen que tomar las medidas pertinentes”, indicó en diálogo con Canal N.

“Es un grupito de alumnos y los demás son personas camufladas que han ingresado. Los alumnos no llegan a treinta. La Universidad San Marcos siempre ha sido política, lo que se critica es la forma”, indicó la rectora.

Ramón informó que desde las nueve de la mañana se realiza un consejo universitario donde se tomarán las medidas correspondientes sobre esta situación. “La universidad no es un campo de batalla. La Universidad San Marcos es un centro de cultura, educación e investigación, no puede ser tomada de forma arbitraria por un grupo de pobladores. Por qué no toman otras universidades”, refirió.

En otro momento, la rectora informó que se viene impartiendo clases en modo virtual en algunas facultades. “La universidad ha sido cerrada, pero vienen en multitud. Se ha reforzado seguridad de esta sede y de otras como de San Juan de Lurigancho y San Fernando”, afirmó.

Asimismo, rechazó la versión de que no permitió el ingreso de policías a la universidad. “La Policía y el Ejército pueden ingresar porque estamos en estado de emergencia. Jamás me voy a oponer a que la Policía haga su función”, dijo.