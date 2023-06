El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, criticó este miércoles que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recortó a su región parte del presupuesto asignado a salud. En diálogo con RPP, el funcionario señaló que estos recursos eran destinados para contrataciones.

“El recorte presupuestal es para el 2024-2025. Mal hacemos en responsabilizar el dengue al Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales al decir que tienen presupuesto y cuando en la práctica no funcionan por una sencilla razón: no hay un trabajo articulado en los tres niveles de gobierno”, mencionó.

Cabe recordar que en la declaratoria de emergencia por dengue en 222 distritos en más de 20 regiones del país, no figura Arequipa.

Sánchez dijo que para un mejor manejo del presupuesto por parte de las regiones se tiene que modificar algunas leyes que hacen más burocráticas las gestiones y hasta favorecen la corrupción como la Ley Contrataciones del Estado.

“ De nada sirve la declaración de en emergencia en tales sitio y asignar tal presupuesto cuando no se modifica la Ley de Contrataciones. En mi región [Arequipa] están recortando 20 millones de soles para la contratación de CAS y más de 2 millones en bienes y servicios ”, remarcó.

El presidente de la ANGR indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, debe convocar a una reunión a todos los gobiernos regionales y locales y además representantes del Congreso para abordar el tema de prevención de emergencias.

“No se trata de declarar en emergencia . No se trata solo de transferir presupuesto sino también de dar marco legal y la modificatoria de Ley de Contrataciones El Ejecutivo, en el Consejo de Estado Regional del 4 y 5 de mayo, nos dijo que a fin de mes enviarían una propuesta de modificatorio al Congreso y hasta ahora no se ha dado”, indicó.

