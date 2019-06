Fiscalía exige a Digesa prohibir uso de envases de alimentos para niños y bebés con Bisfenol A

El Ministerio Público solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) tomar acciones urgentes preventivas o coercitivas para prohibir que los envases plásticos y con revestimiento, que contengan el insumo químico Bisfenol A (BPA), sean usados para alimentos destinados a lactantes e infantes.

A través de oficio presentado con carácter de urgencia el 20 de junio pasado, la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima, en defensa de la tutela de los derechos a la salud y de los consumidores, solicitó también que se reduzca la presencia del citado insumo químico en un máximo de 0.05 mg por kg de alimento para los envases y/o revestimientos de envases en contacto con comestibles.

El requerimiento se refiere a los envases de cereales, productos lácteos, fórmulas nutricionales, biberones, tazas y otros, que podrían causar daños a la salud de los niños y bebés, según se dio a conocer por el Reglamento (UE) 2018/213 de la Comisión de la Unión Europea, del 12 de febrero del 2018; y tiene como propósito que se apliquen estos mismos criterios de protección de la salud pública en nuestro país.

Explican que, esta normativa estableció que no se permitirá el uso de BPA en barnices o revestimientos aplicados a materiales y objetos destinados específicamente a entrar en contacto con preparados para lactantes, preparados de continuación, alimentos elaborados a base de cereales, alimentos infantiles, alimentos para usos médicos especiales desarrollados para satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes y niños de corta edad o bebidas a base de leche y productos similares destinados específicamente a niños de corta edad en el sentido.

Igualmente, estableció que el BPA tampoco debe utilizarse en la fabricación de tazas o biberones de policarbonato que, por sus características antiderrame, estén destinados a lactantes y niños de corta edad.

Como se recordará el Bisfenol A es un insumo químico considerado un disruptor hormonal que afecta el sistema endocrino del ser humano, lo cual supone un riesgo para la salud de la población en general, y en especial de las poblaciones más vulnerables (lactantes e infantes), razón por la cual se insta a las autoridades a tomar acciones efectivas sobre la materia.

¿Qué es el bisfenol A y qué preocupaciones genera?



Por Brent A. Bauer, M.D., de Clinic Mayo

El bisfenol A es una sustancia química industrial que, desde la década de 1960, se usa para fabricar determinados plásticos y resinas.

Se lo encuentra en los plásticos de policarbonato y en las resinas epoxi. Los plásticos de policarbonato a menudo se usan para fabricar envases donde se almacenan alimentos y bebidas, como las botellas de agua. También se los puede usar en otros productos de consumo.

Las resinas epoxi se emplean para revestir el interior de productos de metal, como las latas de comida, las tapas de botellas y las cañerías de agua. Algunos selladores y compuestos dentales también contienen bisfenol A.

Algunas investigaciones han demostrado que el bisfenol A presente en los envases puede penetrar en los alimentos o en las bebidas. La exposición al bisfenol A es preocupante debido a los posibles efectos que puede causar en el cerebro, la conducta y la próstata de fetos, bebés y niños. Existen otras investigaciones que sugieren un posible vínculo entre el bisfenol A y el aumento de la presión arterial.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha dicho que los niveles realmente bajos de bisfenol A que están presentes en algunos alimentos son inofensivos. Esta evaluación se basa en el análisis de cientos de estudios.

La FDA continúa su análisis sobre el bisfenol A, el cual incluye el apoyo de las investigaciones en curso. Mientras tanto, si te preocupa el bisfenol A, puedes tomar estas medidas para reducir la exposición:

- Usa productos que no contengan bisfenol A. Los fabricantes producen cada vez más productos sin bisfenol A. Busca los productos que tengan la etiqueta en la que se indica que no contienen bisfenol A. Si un producto no tiene etiqueta, recuerda que algunos plásticos marcados con los códigos de reciclaje 3 o 7 pueden contener bisfenol A (no todos los plásticos).

- Evita las latas . Reduce el consumo de alimentos enlatados, ya que la mayoría de las latas están recubiertas por una resina que contiene bisfenol A.

- Evita el calor. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (National Institute of Environmental Health Sciences), parte de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health), aconseja no introducir en el microondas ni en el lavavajillas envases de plástico de policarbonato, debido a que el plástico puede descomponerse con el tiempo y permitir que el bisfenol A se filtre en los alimentos.

- Usa envases alternativos. En lugar de usar envases de plástico, opta por los de vidrio, porcelana o acero inoxidable para los líquidos y alimentos calientes