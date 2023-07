La reactivación del turismo se viene dando de forma progresiva, y a pocos días de celebrarse el feriado largo por Fiestas Patrias se reporta el incremento del flujo de turistas en el Cusco. Sin embargo, desde el inicio de esta semana y por segundo día consecutivo se registra el reporte de quejas de turistas que no alcanzaron a comprar un boleto para el ingreso al parque arqueológico de Machu Picchu.

Diferentes medios mostraron videos de cientos de personas, entre turistas nacionales e internacionales, apostadas en los exteriores de la boletería ubicada en la plaza del distrito de Aguas Verdes donde se quejaban sobre la adquisición de entradas para la Maravilla del Mundo.

Una visitante contó a RPP que estaba entre las primeras 30 personas de la fila, pero no consiguió entradas a este destino turístico. Inclusive al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poner orden. “Una persona salió un ratito y dijo que no hagamos colas porque no darán ni un ticket ya que se agotaron. Nosotros nos preguntamos a quienes le dieron las entradas, si estamos desde la madrugada”, dijo otra turista al citado medio.

Latina y Exitosa indicaron que ya no hay boletos para visitar Machu Picchu, pero pese a ello, los turistas piden al Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Machu Picchu que puedan brindarles una solución.

Cabe resaltar que el Ministerio de Cultura anunció que mantendrá el aforo de 4,044 visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu hasta el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 000452-2022-DM/MC.

Por su parte, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, según indicó Exitosa, responsabilizó de esta situación a las agencias informales de turismo que venden paquetes hacia el atractivo turístico, pese a que hay un aforo establecido al día para el ingreso.

Venta de entradas físicas

El pasado 14 de julio, el Ministerio de Cultura recordó que en la actualidad se pueden comprar entradas en Machu Picchu Pueblo, hasta por un número de 1,000 boletos por día, para ingresar el mismo día de la compra o al día siguiente.

La atención de la citada boletería es en horario corrido, de 06:00 a.m. a 8:30 p.m., en el Centro Cultural del distrito de Machu Picchu Pueblo.

Las autoridades reiteraron su llamado a los visitantes a “no dejarse sorprender por las agencias u operadores informales, que, conocedores de la capacidad de admisión diaria al monumento y al límite, ofrecerían el viaje y los accesos, cuando ya no hay boletos para acceder a la llaqta, “generando situaciones y malestar que afecta a la adecuada gestión de Machu Picchu”.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas AQUÍ. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.