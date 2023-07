Las escuelas nacionales de arte han solicitado, desde hace dos semanas, una reunión con la ministra de Educación, Magnet Márquez, y hasta la fecha no tenemos respuesta, dijo Lucía Lora, directora general de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Ensad), al expresar su preocupación por el recorte del presupuesto que se estaría asignando para el periodo 2024-2026 y la denegación de una partida adicional para el 2023.

“No solamente tenemos en riesgo del 2024 al 2026, tenemos en riesgo el segundo ciclo del 2023. O sea, es una batalla interna que nosotros seguimos peleando con el ministerio, seguimos ingresando demandas adicionales, seguimos solicitando que nos atiendan. Hasta la fecha no nos han atendido. Nosotros hemos solicitado, para hablar de este tema, una reunión a la ministra de Educación hace dos semanas y todavía no recibimos respuesta”, señaló en No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Aprovecho esta plataforma (para decir a la) señora ministra de Educación, recíbanos por favor, tenemos que conversar, porque hay varios asuntos que nos preocupan muy fuertemente a las escuelas de arte”, agregó.

Como se recuerda, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap), la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Ensad) y la Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB) se han pronunciado en contra de la Asignación Presupuestaria Multianual 2024-2026 anunciada por el Consejo de Ministros, el último 31 de mayo, y que recorta entre 60% y 70% el presupuesto asignado.

Comunicado del MEF

La directora general de la Ensad comentó, también, el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el que el Ejecutivo señala que lo que hay ahora es un presupuesto base o una “Asignación Presupuestaria Multianual (APM), que no puede compararse con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 porque no se trata de la propuesta de presupuesto final del 2024″.

“En primer lugar, quiero aclarar ese comunicado del Ministerio de Economía, porque no están mintiendo, pero dicen verdades a medias. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros históricamente cuando recibimos la asignación anual o multianual ese ese monto siempre coincide con el PIA. Nosotros no tenemos ninguna confusión, no pensamos que la asignación presupuestal (APM) es lo mismo que el PIA, pero siempre ha coincidido, y de pronto recibimos una asignación presupuestal que es la tercera parte de nuestro presupuesto”, manifestó.

“Eso para nosotros querría decir que el PIA va a coincidir, como siempre lo ha hecho, con esta asignación presupuestal. El riesgo es de cerrar”, acotó.

Manifestó que si bien el último domingo se les informó que se ampliaba la asignación presupuestal el monto no cubre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los últimos años.

“Ese es el riesgo, pero tengo que decir también —en honor a la verdad— que el domingo a las 11 de la noche recibimos unos correos —todas las escuelas al mismo tiempo— por parte del Ministerio de Educación diciendo que se nos ampliaba la asignación presupuestal y que teníamos hasta las 9 de la mañana del lunes —o sea [verlo] en madrugada— para registrar esos montos en las plataformas del MEF”, relató.

“Y claro nosotros, preocupados por la gestión, inmediatamente procedimos a registrar este incremento. Ahora también tengo que decir que este incremento no cubre ni siquiera el PIA de los últimos años. O sea, todavía nos falta cubrir presupuesto, pero esto no es todo”, agregó.

Demanda adicional

Lora Cuentas lamentó, finalmente, que el Ejecutivo haya denegado una demanda presupuestal adicional solicitada por las cuatro escuelas de arte para poder seguir brindando el servicio académico.

“O sea que hay otra verdad aquí. Y es que todos los años el presupuesto que se nos asigna a las escuelas no alcanza y todos los años para poder terminar el año académico nosotros pedimos una demanda adicional al ministerio para pagar docentes básicamente. Y este año a las cuatro escuelas se nos ha negado la demanda adicional”, mencionó.

“Es bien grave porque no es que estemos pidiendo presupuesto ni siquiera para hacer ningún tipo de actividades o un congreso o una publicación. Estamos pidiendo para lo básico, que es contratar docentes para el dictado de clases. O sea, sin eso no hay servicio académico. Y es inconcebible que, dadas las circunstancias, y el contexto, y el ruido que se ha hecho alrededor de todo este asunto no tengamos respuesta”, puntualizó.